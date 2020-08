VIDEO. Tunnel Berchem Station en andere straten in de stad afgesloten door onweer Sander Bral

16 augustus 2020

18u14 2 Antwerpen De eerste regenvlaag die zondagavond over Antwerpen vloog, was mild maar de tweede een uur later, had minder genade. De politie moest verschillende straten afzetten door wateroverlast maar ook loshangende takken en panelen. De tunnel aan Berchem Station van de Singel stond onder water en moest afgesloten worden.



De brandweer is druk in de weer door de twee onweervlagen die zondagavond over Antwerpen vlogen. Op een bepaald moment stonden er meer dan honderd oproepen in wacht bij de brandweer. “Het gaat om omgewaaide bomen, takken op de rijbaan, loshangende panelen en algemene wateroverlast”, klinkt het bij de lokale politie. “Je blijft beter binnen tot de wind is gaan liggen. We hebben al verschillende straten moeten afsluiten in heel de stad. Zo ook de auto- en fietstunnel aan Berchem Station. Daar staat één meter water in nu.”

Chauffeurs van trams en bussen van vervoersmaatschappij De Lijn werd gevraagd tien à vijftien minuutjes te wachten tot de storm voorbij was, vooraleer verder te rijden. De voetbalwedstrijd op het Kiel tussen Beerschot en Zulte Waregem werd ook een kwartier stilgelegd tijdens de storm.

Gelieve bij wateroverlast of stormschade deze e-formulieren van de stad te raadplegen. Bij gewonden of gevaar, bel 112.