VIDEO. Stad Antwerpen lanceert kortfilm in strijd tegen zwerfpeuken BJS

07 juli 2019

16u12 0

Sigarettenpeuken zijn misschien minder zichtbaar dan ander zwerfvuil zoals blikjes of flesjes, maar daarom zeker niet minder schadelijk. In de strijd tegen de sigarettenpeuk, lanceert de stad Antwerpen een kortfilm. Daarin wordt getoond waarom u uw sigaret best niet op de grond gooit…

De kortfilm is van de hand van de Antwerpse animatiestudio StudioFluxi.