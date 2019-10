VIDEO. Scholentour Rode Neuzen Dag op Antwerpse Lyceum Eilandje laat diepe indruk na op de leerlingen Rode Neuzen Dag Simon De Cock

03 oktober 2019

15u00 2 Antwerpen Tijdens de maanden oktober en november trekt de Scholentour van Rode Neuzen Dag door Vlaanderen. Een team van presentatoren zal in totaal 25.000 leerlingen een lesuur lang updaten over Universele Preventie aan de hand van video, live getuigenissen en interactie. Een uur lang wordt er gepraat over mentale, sociale en fysieke weerbaarheid bij jongeren, hét thema van Rode Neuzen Dag dit jaar. Op 2 oktober was de Scholentour aanbeland in het Stedelijke Lyceum Eilandje in Antwerpen, waar heel wat leerlingen sterk onder de indruk waren van de presentatie.

De scholentour van Rode Neuzen Dag trekt door Vlaanderen en bezorgt heel wat leerlingen een bijzonder lesuur. Met pakkende getuigenissen, interactie en video worden de leerlingen van meer dan 107 ingeschreven scholen de komende twee maanden meegenomen in het verhaal van #generationstronger. De events, die over heel Vlaanderen georganiseerd worden, bieden jongeren een forum om zelf ervaringen te delen of om te luisteren naar getuigenissen van anderen. Voor de leerlingen van het Lyceum Eilandje in Antwerpen waren de getuigenissen erg pakkend: “Ik heb nooit echt verteld wat ik heb meegemaakt, dus ik wil dat nu vandaag aan jullie vertellen”, vertelde één van de getuigen. Veel leerlingen konden hun tranen niet bedwingen tijdens de sessie.

1500 Rode Neuzen Scholen

Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius, wil dit jaar alle jongeren in Vlaanderen mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken. Daarvoor zet de organisatie dit jaar meer in op scholen. Eerder dit jaar werd een oproep gelanceerd naar de Vlaamse scholen om zich te registeren als Rode Neuzen School. Meer dan 1500 instellingen gingen daar op in. De scholentour staat open voor alle scholen die zich hebben ingeschreven als Rode Neuzen School. Scholen die interesse hebben om deel te nemen, kunnen zich best haasten want er zijn nog maar enkele momenten open.