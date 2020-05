VIDEO. Schattig: pimpelmezen broeden eitjes uit in nestkastje leerlingen Sint-Ursula Instituut ADA

01 mei 2020

13u45 1

In het nestkastje dat de scholieren van het Sint-Ursula-Instituut in Wilrijk maakten is het erg druk dezer dagen. Sinds enkele weken bewoond een koppel pimpelmezen het kastje om er te broeden. Nu heeft het koppel enkele kuikentjes gekregen. Voor de leerlingen van de school een welgekomen afwisseling tijdens deze coronacrisis. Via een webcam kunnen de leerlingen alles volgen.



