VIDEO. Schattig! Ook dieren van de Antwerpse zoo vieren Halloween

23 oktober 2019

14u54 0

De dieren van Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael kijken ook uit naar de herfst. Regelmatig krijgen ze extra verrijking aangeboden met verschillende texturen, geuren en smaken. In deze periode versieren de verzorgers pompoenen, al dan niet gevuld met lekkers.

De kuifmakaken in Planckendael genoten van lekkere paprika’s, de bizons zochten naar korreltjes in hun pompoen en de beverratten in de ZOO Antwerpen kregen aardappeltjes voor de pompoenkiezen. Een grote knots van 130 kilo verraste de olifanten in Planckendael die er prompt mee aan de slag gingen. Angstaanjagende of grappige pompoenen, ze waren niet te weerstaan.