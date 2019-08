VIDEO. Pasgeboren babytapir Antwerpse Zoo is een meisje Jan Aelberts

21 augustus 2019

14u20 7 Antwerpen De Zoo van Antwerpen heeft afgelopen weekend een Maleise tapir verwelkomd. Gisteren was het geslacht nog niet bekend. Vandaag maakte de Zoo bekend dat het om een meisje gaat. Hoe het jong zal heten, is nog niet duidelijk.

Ondertussen heeft de Zoo ook nieuwe beelden de wereld in gestuurd, gemaakt door de verzorgers van de kleine Tapir. “Ze loopt al vrolijk rond en drinkt flink bij mama Nakal”, laat de Zoo weten.

Het geslacht van het kleintje was gisteren nog niet bekend, omdat er eerst een plastest moest gebeuren. Nu duidelijk is dat het om een meisje gaat, zullen de verzorgers hun lijstje opmaken met hun twee favoriete namen. Facebookfans van de zoo zullen vervolgens kunnen stemmen op hun favoriete naam.

De Maleise of Indische tapir is de grootste tapirsoort en heeft Aziatische roots. De dieren communiceren door op verschillende manieren naar elkaar te fluiten. Tapirs zorgen op hun eigen manier voor het groen in het regenwoud. Bij het eten van vruchten verteren ze niet alle zaden even goed. Die halfverteerde zaden komen er langs natuurlijke weg weer uit, waardoor ze op die plaats ontkiemen en een nieuwe plant vormen. De dieren vertoeven vaak bij waterplassen waar ze baden en waarin ze ook vluchten bij gevaar.