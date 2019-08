VIDEO. Omdat we allemaal gezien mogen worden. Eerste editie bodypositivity catwalk toont menselijk lichaam in al haar facetten David Acke

24 augustus 2019

16u55 6 Antwerpen New York, Londen, Parijs en Milaan. Het zijn maar enkele steden die Antwerpen voor gingen maar nu heeft ook de Scheldestad haar eerste bodypositivity catwalk beet. Vijftig mensen, geen modellen, paradeerden op de catwalk op de Meir in lingerie. Ieder zoals hij is: dun, dik, breed of smal, groot of klein. Het doel van VZW Model Events is aantonen dat iedereen mooi is zoals hij of zij is in een wereld die toch nog altijd gedomineerd wordt door het perfecte maatje.

Komaf maken met de vooroordelen en iedereen zich leren goed voelen in zijn vel. Dat is het doel van Sharron Grobben (27) uit Mol. Daarom organiseerde ze zaterdagnamiddag de allereerste bodypositivity catwalk. Nota bene op de Meir waar etalages vol staan met paspoppen wiens figuur vaak een onrealistische weergave is van de realiteit. Op de catwalk 35 mensen van allerlei pluimage: groot, klein, voller, mager, verschillende afkomst en een beperking.

“We vinden dat er nog steeds te weinig aanvaarding is van mensen zoals ze zijn en ook in de media wordt nog te vaak neerbuigend gedaan over anders zijn. We willen zoveel mogelijk bodypositivity in de kijker zetten, jezelf aanvaarden zoals je bent en jezelf graag zien”, klinkt het bij VZW Model Events die het evenement organiseert.

Maar het idee kwam eigenlijk van Sharron. In het buitenland nam ze al verschillende keren deel aan dergelijke acties en zo kwam ze op het idee om het ook eens in eigen land te organiseren. “In België merkte ik toch, in vergelijking met andere Europese steden, dat er nog veel aan bodyshaming gedaan wordt. Zelf ben ik een plus-size model en in België heb ik sowieso veel minder opdrachten omdat ze hier toch nog vaker kiezen voor de slanke modellen. Bovendien zijn we nog altijd heel preuts als het gaat om het menselijk lichaam in al haar facetten”, vertelt Sharron.

Ter hoogte van de Hand op de Meir showde iedereen zijn lichaam zoals het is voor de ogen van honderden shoppers. Het werd op gejuich onthaald. Sharron was achteraf heel tevreden. “Zoveel mensen had ik helemaal niet verwacht en eerlijk gezegd was ik ook wat bang voor de reacties. Maar uiteindelijk bleek dat niet nodig te zijn. Ik ben heel trots op iedereen die hier aan heeft deelgenomen. De boodschap die we wilden overbrengen is overgekomen. Mijn doel is om dit nu in de hele Benelux te organiseren en wie weet komen we nog eens terug naar Antwerpen.”

Ook Faried Molai (28) nam deel aan de bodypositivity catwalk en had daar een heel persoonlijke reden voor. “Sinds mijn vijftiende lijd ik aan vitiligo, dat is een auto-immuunziekte waarbij de pigmentcellen in huid en haar worden vernietigd. Hierdoor krijg ik allemaal kleurverschillen op mijn lichaam. Het aanvaardingsproces voor anderen maar vooral voor mezelf heeft jaren geduurd. Het begon in mijn pubertijd waardoor je je ook tegenover meisjes schaamt. Dat ik dit nu doe is een overwinning voor mezelf maar tegelijk ook voor iedereen die hier aanwezig is.”