VIDEO. Musicalwereld verzamelt in Fakkeltheater voor muzikaal protest tegen besparingen

Musicalwereld verzamelt in Fakkeltheater voor muzikaal protest tegen besparingen

22 november 2019

12u11 0 Antwerpen In het kader van de monsterbesparingen op de Vlaamse cultuursubsidies door de nieuwe Vlaamse regering, heeft de musicalsector van Vlaanderen een artistieke protestactie gehouden. 90 acteurs zakten af naar de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen, waar zij met z’n allen de Vlaamstalige Finale van ‘Les Misérables’ zongen.

Ze kozen niet zonder reden voor deze muziek. ‘Les Misérables’ is één van de meest succesvolle musicals aller tijden. In 1998 werd het stuk ook in een succesreeks opgevoerd in Vlaanderen (door het toenmalige Koninklijk Ballet van Vlaanderen). De Finale uit ‘Les Misérables’ is een strijdlied over de nooit aflatende kracht en hoop van de worstelende arbeidersklasse: “Want ook de zwartste nacht verdween toen de zon weer kwam”.

Eén solist wordt uitgelicht, de 16-jarige Nolle De Kock die momenteel opgeleid wordt in het KSO en als kind reeds aan meerdere professionele musicalproducties meedeed. Nolle werkt al van jongs af aan aan een professionele carrière in de kunsten, en vreest dat deze nieuwe drastische besparingen ook hem als beginnende artiest zullen raken.

Een reactie vanuit de musicalsector kon niet uitblijven; zwijgen is niet langer een optie. In deze video komt de jongere kunstengeneratie op voor hun passie en professionele toekomst, gerugsteund door de gevestigde waarden.