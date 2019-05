VIDEO. Meester Gerd en zijn kleutertjes veroveren Vlaamse harten met liedje over anders zijn Jan Aelberts

30 mei 2019

15u54 52 Antwerpen “Iedereen is anders, iedereen is uniek." Met een paar eenvoudige woorden maakte kleuterleider Gerd Maerten (37) en zijn tweede kleuterklas een videoclip die in nog geen 24 uur al zo'n 2.000 keer werd gedeeld. “De uitslag van de verkiezingen geeft de clip een boost, veel mensen hebben nood aan wat vrolijkheid.”

Gerd geeft les aan de tweede kleuterklas van de Antwerpse kleuterschool De Krokodil. “Ik maak wel vaker liedjes samen met mijn kleuters, maar dit keer word ik echt overspoeld met reacties”, zegt hij. “In mijn klas zitten 22 jongens en meisjes met 13 verschillende nationaliteiten. Voor het schoolfeest werkten we rond het thema ‘Reis rond de wereld’. De videoclip geraakte niet op tijd klaar, maar na de verkiezingen heb ik er wel vaart achter gezet. Hoewel ik zelf niet zo met politiek bezig ben, merkte ik wel dat veel mensen gefrustreerd waren na de overwinning van rechts in Vlaanderen. Dan is een vrolijk en positief lied een mooie manier om daar op te reageren, al was het daar in eerste instantie niet voor geschreven. En ik ben vooral ook trots dat mijn klasje zo kan stralen.”

Lettergreep per lettergreep

Makkelijk was het niet om het wel heel jonge geweld te regisseren. “Ik heb het zingen soms echt lettergreep per lettergreep moeten knippen en plakken", zegt Gerd. “Je kan niet verwachten dat kinderen op die leeftijd al snel genoeg zingen. Maar iedereen is dolenthousiast. De ouders zijn ontroerd als ze hun kleintjes aan het werk zien. Of de kleuters àlles snappen weet ik niet. Maar we hebben veel gepraat en gewerkt rond het ‘anders’ en ‘uniek’ zijn, elk op zijn manier. Ze begrijpen goed dat we er allemaal mogen zijn en dat niks ons belet om vrienden van elkaar te zijn. En een beetje vrolijkheid kan iederéén wel gebruiken, toch?”