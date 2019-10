VIDEO. Honderd luxewagens rijden ‘Gato Tour’ als eerbetoon aan gecrashte broers Jan Aelberts

06 oktober 2019

12u49 5 Antwerpen Porsches, Ferraris, Lamborghinis. Een kapitaal aan supercars en luxewagens maakte zondag een rit van 165 kilometer als eerbetoon aan de verongelukte broers Pedro (43) en Gabriël Gato (39).

Gestart werd er aan de garage van Pedro en Gabriël ‘Gabi’ Gato in de Belcrownlaan in Deurne. Daar verzamelden honderden autoliefhebbers, vrienden en familie met ronkende motoren voor de start van ‘The Gato Tour’, een rit die hulde brengt aan de twee verongelukte broers. De trip, 165 kilometer lang, ging over de favoriete wegen van de autofreaks. In de Houtlaan in Wijnegem, de plaats van het ongeluk, werd een moment stilgestaan bij de dood van de twee.

De broers kwamen in augustus om het leven bij een zware crash met hun Porsche in Wijnegem. De jongste, Gabriël, overleed meteen na het ongeval, zijn broer Pedro Ferreira Gato een week later in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Gabriël werd 39 jaar, Pedro 43.