VIDEO. Honden genieten van filmavond in De Studio: “Hond Mila is tien geworden en dit is haar cadeau” ADA

23 februari 2020

18u44 0 Antwerpen Geen chips, popcorn of frisdrank maar hondenbrokken en hondenbier, dekentjes en zakjes voor als er een ongelukje zou gebeuren. De Studio was zondagmiddag helemaal klaar voor heel bijzondere bezoekers te verwelkomen in hun cinemazaal. Voor de eerste keer in de geschiedenis van het cultuurhuis waren honden welkom om samen met hun baasje een film te kijken. De reactie was enorm: in een mum van tijd waren alle plekken uitverkocht.

“We verwelkomen 46 honden”, vertelt Deborah van De Studio, “we staan zelf versteld van het succes”, lacht ze. Het idee past binnen het thema Mens en Dier waar De Studio twee maanden lang verschillende activiteiten rond organiseert. Speciaal voor deze bijzondere cinema-avond nam de organisatie wel wat maatregelen. “Het geluid wordt zachter gezet en ook de lichten worden niet volledig uit gedaan. Zo kunnen de mensen gemakkelijk naar buiten tijdens de film moest de hond te onrustig worden”, legt Deborah uit. Daarnaast staat het kuisproduct ook klaar, want een ongelukje is natuurlijk snel gebeurd.

En de honden? Die lieten het zich welgevallen. Op een dekentje in een comfortabele stoel, genoten zij van hun bijzondere uitje. Judith uit Antwerpen kwam samen maar hond Mila. “Mila is onlangs 10 jaar geworden en dit is dus een soort van verjaardagscadeau”, lacht Judith, “al weet ik nog niet of ze het heel tof gaat vinden. Ik ben in elk geval wel al fan van het concept.” Wendy en Ellie kwamen dan weer met hun hond Macey. “Of Macey ervan zal genieten? Ik denk dat ze vooral zal slapen eigenlijk”, lachen de dames, “maar voor ons is het heel leuk dat ze erbij kan zijn en ik denk ook dat zij het fijn vindt. Anders zou ze toch maar alleen zitten thuis.”