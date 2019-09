VIDEO. Flashmob in Centraal station voor betere toegankelijkheid openbaar vervoer voor rolstoelpatiënten ADA

21 september 2019

16u32 0 Antwerpen Wie zaterdagmiddag in het Centraal Station van Antwerpen was, werd verrast door een flashmob. De Vereniging personen met een handicap wilde opnieuw de aandacht vestigen op de moeilijke toegankelijkheid tot het openbaar vervoer voor mensen die in een rolstoel zitten.

VFG, Vereniging personen met een handicap, lanceerde zaterdagmiddag in het Centraal Station hun ‘Grote Boodschap’. Ze pleiten voor een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor rolstoelpatiënten. Hoewel De Lijn de voorbije jaren al grote stappen heeft ondernomen, kan het nog beter en moet vooral de NMBS een tandje bijsteken. Via een flashmob wilden ze op een ludieke manier aandacht vragen voor het probleem van de reservatieplicht, de ontoegankelijke perrons en het ontbreken van visuele en auditieve halteaankondiging.

VFG ging hiervoor de samenwerking aan met de dansschool Born4dance van Tasemin Taplak. In de buurt van haar dansschool zijn er enkele centra voor personen met een handicap. Zo leerde Yasemin een jongeman kennen die slechtziende is én fantastisch kan breakdancen. Hij gaf ook danslessen. “Zoiets had ik nog nooit eerder gezien,” zegt Yasemin, “toen wist ik meteen dat ik ook iets wil betekenen voor mensen met een handicap. Via de flashmob willen we de mobiliteit extra in de kijker zetten, want mensen met een handicap ervaren hier vaak nog hoge drempels. Door samen met deze ludieke actie in het treinstation te demonstreren, willen we dit op de kaart zetten. In mijn eigen dansschool is er een groepje G-dansers. Ze zijn dynamisch, talentvol en enthousiast. Niemand wordt in een hoekje geduwd. Ook dat kunnen we tonen met deze inclusieve flashmob. We willen er met zijn allen voor gaan. Duidelijk maken dat iedereen gelijk is, met of zonder handicap.”