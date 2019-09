VIDEO. Filip Dewinter (VB) klimt op dak Antwerps Stadhuis en haalt uit naar de islam Jan Aelberts

05 september 2019

13u26 50 Antwerpen Vlaams Belang-kopman Filip Dewinter is op het dak van het Antwerps stadhuis geklommen. Naast de gerestaureerde adelaar gaf hij een geschiedenislesje over Antwerpen bij het begin van het nieuwe politieke jaar.

“Dit stadhuis staat er al sinds 1565", vertelt Dewinter van op het dak van het Antwerps stadhuis in een video op Twitter. Hij houdt zijn speech naast de onlangs gerestaureerde adelaar. “Het stadhuis werd belegerd en in brand gestoken. Het heeft ontelbare revoluties en invasies meegemaakt. Dit stadhuis staat symbool voor de vrijheid in Antwerpen.”

In zijn bekende stijl liet Dewinter het uiteraard niet na uit te halen naar de islam. “Dit stadhuis werd bezet door de Romeinen, de Spanjaarden, de Fransen, de Duitsers en vandaag door de islam. Daar moet een einde aan komen”, besluit Dewinter.

Bij het begin van het politieke werkjaar een bijzonder initiatief: een statement vanop het dak van het Antwerpse stadhuis geflankeerd door een pas gerestaureerde adelaar! #HetStadIsVanOns @VBAntwerpen #Antwerpen pic.twitter.com/0x3528eLM2 Filip Dewinter(@ FDW_VB) link