VIDEO. Dealer gooit meer dan kilo wiet uit raam tijdens achtervolging in Deurne Jan Aelberts

23 juli 2019

15u48 120 Antwerpen De Antwerpse politie kon maandagavond samen met een rits interventiepatrouilles een 23-jarige dealer pakken na een achtervolging door Deurne. Onderweg gooide de verdachte meer dan een kilogram cannabis uit zijn raam.

De auto van de verdachte kwam in beeld van de politie dankzij een ANPR-camera op de Noordersingel. Toen twee ploegen van de mobiele eenheid wilden overgaan tot controle van het voertuig probeerde de bestuurder te vluchten. Hij negeerde hierbij verschillende rode lichten en maakte tal van verkeersovertredingen. Er werden meerdere ploegen van de mobiele eenheid en interventiepatrouilles aangestuurd om de vluchtende bestuurder te vatten.

Drugs door het raam

Tijdens de achtervolging door Deurne kon de politie zien dat de bestuurder in totaal meer dan één kilogram wiet uit zijn auto gooide. Uiteindelijk reed hij zich vast in de August Van Putlei en vluchtte hij te voet richting Borsbeek. Verschillende inspecteurs zetten al lopend de achtervolging in, terwijl andere ploegen via de Frans Beirenslaan reden. Uiteindelijk werd de verdachte door een patrouille gevat op diezelfde Frans Beirenslaan.

Onder invloed

De verdachte van 23 jaar bleek onder invloed van drugs te rijden en is bij de politie goed gekend voor drugsfeiten. Langsheen de route vond de politie verschillende hoeveelheden cannabis, in totaal meer dan één kilo, die de verdachte uit het raam van de auto had gegooid. Ook in de wagen werd nog een hoeveelheid cannabis aangetroffen. Het voertuig van de verdachte werd getakeld. De man zelf werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en is aangehouden.

Eerder deze maand vond er ook al een spectaculaire achtervolging plaats in Deurne-Noord. Een wegpiraat reed toen ei zo na een voetganger aan en vlamde met 120 kilometer per uur door de woonwijk over trottoirs en fietspaden.

De actie vond toen plaats op de hoek van de Frank Craeybeckxlaan en de Ter Heydelaan in Deurne. Daar zette ’s avonds de politie de achtervolging in nadat er verschillende meldingen waren binnengekomen over een wegpiraat die in zijn Golf door de woonwijk scheurde. De bestuurder reed zijn grijze auto uiteindelijk zelf kapot in De Berlaimontstraat en werd gevat. De 23-jarige man uit Deurne was onder invloed van drugs en gedroeg zich agressief tegenover de politie. Mogelijk kampte hij met psychische problemen.