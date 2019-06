VIDEO. Buschauffeur gaat viraal op Facebook na agressie: “Vernederd in bijzijn van mijn zoon” Jan Aelberts

29 juni 2019

21u03 19 Antwerpen Buschauffeur Luc Van Der Schoepen heeft zijn hart gelucht in een live video op Facebook die al ruim 65.000 keer bekeken werd. Na een zoveelste keer agressief aangesproken en bedreigd te zijn, spuide hij zijn gal over de besparingen in ons land. “Ik ben vernederd in bijzijn van mijn zoon, om iets waar ik niets aan kan doen. Ik heb het gehad.”

“Tijdens mijn shift gisteren reageerde een reiziger verbaal agressief omdat zijn bus te laat was”, vertelt Van Der Schoepen, al 16 jaar lang buschauffeur bij De Lijn. “Hij schold me uit, iets wat vaker gebeurt en wat ook went, maar dit keer was mijn zoon van 18 jaar bij mij. Ik voelde me in het bijzijn van hem echt vernederd. Gelukkig escaleerde het niet. Na die shift ben ik in mijn auto gesprongen en heb ik mijn boodschap live de wereld in gestuurd.”

“Dit is een berichtje voor alle beleidspolitie in heel dit apenland”, zegt Van Der Schoepen in de videoboodschap die ondertussen al meer dan 65.000 keer bekeken werd. “Ik had vandaag een geval van verbale agressie. Ik ben het beu. Ik kan zeggen dat ik in naam van veel collega’s spreek. De agressor kan ik niet helemaal ongelijk geven. De bussen komen niet op tijd. Met de aanpassingen van de tijden, rijden wij gemakkelijk tot een kwartier te laat.”

‘Vaak te laat’

De zomervakantie is gestart en dat betekent ook voor de buschauffeurs een wijziging in de uren. “De aankomsttijden die we moeten halen zijn niet altijd realistisch”, zegt Van Der Schoepen. “Er zijn te weinig chauffeurs en we zijn vaak te laat. De laatste jaren heb ik de agressie dan ook zien toenemen. Er is te hard bespaard op openbaar vervoer. Daar moet je, net als van de zorg, van af blijven.”

Van Der Schoepen is naast buschauffeur ook gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Brasschaat. “Maar ik reageer als burger, niét als politicus”, zegt hij. “Wilde ik hier electoraal voordeel uit halen, had ik twee maanden geleden deze video moeten maken, niet nu. Maar ik richt me wel tot de beleidspolitici, niet tot De Lijn. Mijn werkgever is zélf slachtoffer van de besparingen.”

Vernederd

Terug naar de tirade dan. “We zijn uren per dag aan het rijden op een bus waar veertien dagen geleden de zetel al van kapot was”, gaat Van Der Schoepen onvermoeibaar verder. “En nog altijd is die zetel kapot en zit je erop te wippen als op een paardenmolen. We maken die agressie wel vaker mee. De mensen hebben gelijk. Maar dat dat nu in bijzijn is van mijn eerst geboren zoon, daar kan ik niet tegen. Hij zou op mijn bakkes kloppen. Die agressor is dan misschien agressief tegen mij, maar eigenlijk richt hij zich tegen het beleid. 112 Miljoen euro besparen op De Lijn in 5 jaar tijd. De mensen zijn het moe. Jullie elitepartijtjes zijn het land aan het kapot besparen. En dat de mensen dan agressief reageren, dat snap ik. Ik ben vernederd in bijzijn van mijn zoon, om iets waar ik niet aan kan doen. Ik heb het gehad.”

De tirade van Van Der Schoepen vindt met bijna 800 likes en ruim 2.000 shares veel bijval online. “Eerlijk? Ik had dat wel verwacht. Mensen zijn het beu en dat gevoel heb ik geuit.”

De Lijn heeft voorlopig nog niet gereageerd op de video van Van Der Schoepen.