VIDEO: Burgemeester De Wever opent Antwerpen Schaakt ADA

19 februari 2020

16u45 0 Antwerpen In het FelixArchief in Antwerpen hebben meer dan honderd kinderen woensdagnamiddag deelgenomen aan de achtste editie van Antwerpen Schaakt, een schaaktornooi voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) kwam samen met sportschepen Peter Wouters (N-VA) de aftrap geven.

Het is een jaarlijkse traditie waar burgemeester Bart De Wever graag bij is: Antwerpen Schaakt. Tijdens het schaaktornooi nemen kinderen van verschillende scholen het tegen elkaar op. Op die manier wil het onderwijs de sport in de kijker zetten en de leerlingen tonen dat schaken helemaal niet saai hoeft te zijn. Bovendien zou schaken een positief effect hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Zo leren ze bijvoorbeeld vooruit denken en anticiperen.

Burgemeester De Wever nam zoals steeds de openingszet voor zijn rekening. Het is geen geheim dat De Wever zelf een groot liefhebber is van de schaaksport. “Schaaksport is een sport waarin fysieke kracht van geen enkele betekenis is - een kleine David kan winnen van een grote Goliath zonder enig probleem”, verwoordde burgemeester De Wever het woensdag. “De Belgische kampioen is een jongen van 14 jaar die hier in Antwerpen woont, bij mij om de hoek. Hij heeft dus ook ouderen verslagen. Schaaksport is met andere woorden een sport waarin je veel kan bereiken. Het is ook een belangrijke sport, want wat je met je hoofd kan, zal je toekomst bepalen. Niet wat je afkomst is of hoe je eruitziet, maar wat je met die computer in je hoofd kan. Een van de beste manieren om dat te ontdekken, is schaken.”

Antwerpen Schaakt is een initiatief van de Antwerpse stedelijke basisschool Via Louiza en de vzw Antwerps Schaakcollectief en heeft als doel meer kinderen aan het schaken te krijgen. De sport zou immers een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het denkvermogen van kinderen, maar ook elementen als fair play en respect bijbrengen.