VIDEO: Burgemeester De Wever opent Antwerpen Schaakt: hét schaaktornooi voor kinderen

Burgemeester De Wever opent Antwerpen Schaakt: hét schaaktornooi voor kinderen

19 februari 2020

Het is een jaarlijkse traditie waar burgemeester Bart De Wever graag bij is: Antwerpen Schaakt. Tijdens het schaaktornooi nemen kinderen van verschillende scholen het tegen elkaar op. Op die manier wil het onderwijs de sport in de kijker zetten en de leerlingen tonen dat schaken helemaal niet saai hoeft te zijn. Bovendien zou schaken een positief effect hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Zo leren ze bijvoorbeeld vooruit denken en anticiperen.

Burgemeester De Wever nam zoals steeds de openingszet voor zijn rekening. Het is geen geheim dat De Wever zelf een groot liefhebber is van de schaaksport. Ook schepen van Sport Peter Wouters was van de partij. Voor hem was het zijn eerste deelname aan Antwerpen Schaakt.