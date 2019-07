VIDEO. Auto rijdt in op vrachtwagen: bestuurder overleden, E313 in Ranst volledig versperd mvdb/pla/jaa

08 juli 2019

09u02 223 Antwerpen De E313 richting Antwerpen is ter hoogte van Ranst volledig versperd, zo meldt het Vlaams Verkeercentrum. Een auto is op een vrachtwagen ingereden. Daarbij is de bestuurder overleden. Het verkeer is stilgevallen.

Rond 8.30 uur reed een Peugeot met Nederlandse nummerplaat op de rechterrijstrook van de E313 in op een vrachtwagen, wellicht aan de staart van een file. De bestuurder van de wagen kwam om het leven.

Even verderop, bij parking Ranst, was tien minuten eerder een ongeval tussen een bestelwagen en drie personenwagens gebeurd op de linkerrijstrook. Daarbij was er enkel stoffelijke schade.

De politie sloot de snelweg af bij Herentals-West en Massenhoven. Het verkeer kan sinds 10 uur via de busbaan doorrijden.

Door de ongevallen, in combinatie met de ochtendspits, is het verkeer op de E313 richting Antwerpen volledig stilgevallen. Het verkeer staat stil over ruim 3 kilometer. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de zone te mijden door in Geel-West de snelweg te verlaten en via Kasterlee de E34 Turnhout-Antwerpen te nemen.