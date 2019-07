VIDEO. Antwerpse toeristentrams rijden nu ook elektrisch BJS/BLG

04 juli 2019

14u38 0 Antwerpen In Antwerpen heeft Touristram twee elektrische voertuigen gepresenteerd waarmee het bedrijf voortaan door de historische binnenstad gaat rijden. Het gaat om een toeristentram voor 28 personen en een wagentje met een oldtimerlook. De twee bestaande dieseltrams blijven ook nog even rijden, maar worden vanaf deze winter omgebouwd naar een elektrische of CNG-versie.

Touristram is al 25 jaar actief in Antwerpen en vervoert er jaarlijks zowat 20.000 toeristen over een 7 kilometer lang traject langs trekpleisters als het stadhuis, de Boerentoren, het Steen en het MAS, met start- en aankomst aan de Groenplaats. Nu breidt het bedrijf er uit met twee elektrische voertuigen.

“Er was sowieso al vraag naar een soort VIP-toeristentram en we krijgen ook veel aanvragen voor huwelijken en andere feesten”, legt zaakvoerder Marc Volckaerts de beslissing uit. “Omdat we ons als duurzaam bedrijf willen profileren, waren we bovendien al langer op zoek naar alternatieve aandrijvingen. De e-tram kan twee dagen door de stad rijden zonder te moeten opladen.”

“Belangrijke ambassadeur”

Antwerps schepen voor Mobiliteit en Toerisme Koen Kennis (N-VA) kwam donderdag zijn steun uitspreken. “De toeristentram is een belangrijke ambassadeur voor onze stad, dus ik ben blij dat hij nu elektrisch gaat”, zegt Kennis. “Deze trams leggen hier dagelijks toch flink wat kilometers af en bovendien maakt de elektrische versie ook minder lawaai.”