VIDEO. Antwerpse Schelde opnieuw wat properder dankzij 1.000 Antwerpenaars en Clean Up David Acke

21 september 2019

15u39 2 Antwerpen Een duizendtal mensen staken zaterdag de handen uit de mouwen om samen afval te rapen langs de Schelde in het kader van River Cleanup. Kilo’s sigarettenpeuken, honderden flesjes en blikjes, isomo, etensverpakking, drugspuiten en afval van schepen werd gevonden op slechts enkele uren tijd. Afval dat anders in onze zeeën en oceanen terecht zou komen. “Belangrijker dat opruimen is het bewustmakingsproces”, klinkt het bij de organisatie.

Na het succes van de RhineCleanUp in 2018, breidt River Cleanup zich uit naar andere grote rivieren doorheen Europa. Samen met lokale partners organiseert River Cleanup grote acties langs 10 belangrijke rivieren: Volga, Rijn, Schelde, Maas, Neris, Neman, Drin, Belaya, Don en de Donau en zo meer dan 20.000 mensen in 200 steden en 15 landen betrokken. Het doel: afval langs de waterlopen opruimen. En dat is nodig want elk jaar belandt 8 miljard kilogram afval ongecontroleerd in zeeën en oceanen en 80 procent hiervan komt daar terecht via rivieren.

Het effect op dieren en natuur zijn ons allen bekend. Ook de gevolgen voor onze gezondheid worden steeds duidelijker: zo weten we dat plastics na verloop van tijd afbreken tot minuscule micro en nano deeltjes, die via onze voeding en drinkwater, ons lichaam binnendringen. En dat beseft de Antwerpenaar maar al te goed, afgaande op de grote opkomst. “Ik schat dat we een duizendtal mensen op de been hebben gebracht zaterdag”, vertelt organisator Thomas De Groote. “En voor een eerste editie is dat meer dan geslaagd.” Vrijwilligers van alle leeftijden trokken er met een grijptang en lege vuilzak op uit en kwamen met goed gevulde exemplaren terug. Het verzamelde afval werd nadien uitgestrooid op de sorteertafel zodat al het afval ook gesorteerd kon worden en in de correcte afvalbak gegooid kon worden.

“Heel veel verpakkingen van drank en eten maar ook veel sigarettenpeuken en aanstekers”, vertellen Michael (29) en Steve (38). “Wij hebben ons geconcentreerd op het gebied rond het Noordkasteel en wat ons opviel was dat er ook heel wat drugspuiten aangetroffen werden.” Volgens hen is het heel belangrijk dat mensen zich bewust worden van de hoeveel afval er ligt in de openbare ruimte en dat vooral de volgende generatie zich bewust is van die problematiek. “Het is fijn om te zien dat ook veel kinderen hier aan deelnemen. Elk kind dat we kunnen overtuigen, is een stap in de goede richting.”

En daar is ook Thomas van overtuigd. “Het grote nu van deze actie is niet het opruimen van afval maar wel het bewustmakingsproces bij de mensen. Er zijn heel wat ogen geopend. Door zelf afval op te rapen, verander je ook meteen je leven en zal je niet snel zelf nog iets zomaar op de grond gooien.” Bovendien moeten dergelijke acties ook aantonen dat het ook gewoon leuk kan zijn om samen afval op te ruimen. “ons moto is ‘Cleanups are FUN, so let’s CELEBRATE!’ en dat doen we door nadien allemaal gezellig samen te komen en iets te drinken en zorgen DJ’s voor de nodige muziek.