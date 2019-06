VIDEO. Aapje met pamper ontsnapt in Ekeren Jan Aelberts en Jonathan Bernaerts

05 juni 2019

20u54 22 Antwerpen In Ekeren is een aapje met een pamper ontsnapt. Het gaat om een Berberaapje van zo'n half jaar oud.

Het dier werd gespot in een boom aan het Groot Hagelkruis in Ekeren. Samen met de politie en de dierenopvangcentra van Brasschaat en het Limburgse Opglabbeek kon de rakker gevangen worden. Hij wordt opgevangen in Limburg. De eigenaar heeft zich nog niet gemeld. Mogelijk omdat het illegaal is om een aap als huisdier te houden in ons land.