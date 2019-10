VIDEO. 700 kilo mosselen voor 550 gasten in een half uur: dit is de langste mosseltafel van ons land Jan Aelberts

06 oktober 2019

13u52 3 Antwerpen De Langste Mosseltafel staat niet aan de kust, wél in het Antwerpse Park Spoor Noord. Het record klokt af op een tafel van 175 meter lang, goed voor 550 gasten en 660 kilogram mosselen.

Het vorige record, uit 2017, was een mosseltafel van ‘amper’ 150 meter lang. En omdat de Belg gek is van mosselen - met zo’n 65 miljoen kilo de belangrijkste afzetmarkt van de Zeeuwse lekkernij - moest dat beter kunnen. Het Nederlands Mosselbureau hoopte het record in één klap met 25 meter te verbeteren. Alle 550 gasten kregen binnen het half uur een mosselpan geserveerd.

De opbrengst van het event - deelnemers betalen 5 euro om aan te schuiven - gaat integraal naar ‘Distinguished Gentleman’s Ride Antwerpen’, een organisatie die strijdt tegen prostaatkanker.