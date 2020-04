Exclusief voor abonnees Vice City viert zevende verjaardag met compilatie-album: “We hebben de disco terug aan het volk gegeven” Sander Bral

16 april 2020

11u33 4 Antwerpen De zevende verjaardag van het bekende Antwerpse feestconcept Vice City had eigenlijk gevierd moeten worden met een nieuwe compilatie-plaat en bijhorende toer in Brussel, Gent, Amsterdam, Berlijn, Londen en natuurlijk de Koekenstad zelf. De toer viel om evidente redenen in het water, de vinyl-release niet. “Vice City? Dat is zeven jaar vechten tegen de harde, gemuteerde business achter de muziekwereld.”

Wie Vice City niet kent is de afgelopen jaren niet buiten geweest in Antwerpen. Op 11 mei 2013 zag het feestconcept het licht in het intussen gesloten maar nog steeds legendarisch Bar Venetië op de Turnhoutsebaan. De jaren daarna drukte Vice City zich met haar zwoele muziek en vrijgevochten sfeer via Petrol en Piaf een stevige stempel op het Antwerpse nachtleven en groeide het uit tot reizend feestconcept naar andere steden en festivals met als hoogtepunten Pukkelpop (2016, 2018), Extrema Outdoor (2018), Ampere Open Air (2019) en het Kroatische zomerfestival Dimensions (2015, 2016, 2017). Vice City won de laatste twee jaar de ‘Best Event Award’ op de Red Bull Elektropedia Awards. Om haar zevende verjaardag te vieren brengt Vice City midden mei haar eerste compilatie-album uit met artiesten die al op hun vele feesten speelden.

Piaf en Petrol waren de beste tijden voor Vice City. Ik heb er nog serieus over nagedacht om ‘Piaf’ op mijn lul te tatoeëren. Arno Lemmens

Zichzelf zijn

Met Daniel Wang en Pablo Valentino op de compilatie strikte Vice City grote namen binnen de nieuwe disco-stroming en zwoelere house-wereld. “Door hen uit te nodigen op onze feestjes en hen simpelweg een onvergetelijke nacht te geven”, zegt Arno ‘Lemons’ Lemmens, die spreekt voor zijn kameraden Arno ‘Boats’ Klaes, Lawrence ‘Lil Lawaw’ Vandeputte, Pieter ‘Juicy' Vochten en Tim Vandewalle (die zich intussen op andere projecten heeft gestort) van Vice City. “En daarvoor hoeven we niet eens ons best te doen, behalve gewoon onszelf te zijn.”

Vrijgevochten

“Muziek blijft uiteraard het belangrijkste op een feest maar wij doen extra hard ons best voor onze bezoekers. We drukken de drankprijzen van locaties die we innemen bewust naar beneden en houden de inkom zo laag mogelijk. Houden we daar zelf geld aan over? Natuurlijk niet. Mogen onze feestvarkens de decoratie van de muur en plafond trekken, er een hele nacht onnozel mee doen en die dan mee naar huis nemen? Uiteraard. Het is die vrijgevochten atmosfeer die ook niet voorbij gaat aan artiesten die wij boeken. Mannen als Daniel Wang en Pablo Valentino zitten al veel langer in het wereldje dan wij en zeggen ons dan: ‘Een feest als Vice City in deze tijden? Ongezien.’”

