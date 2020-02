Viaduct-Dam maand lang dicht door werken BJS

04 februari 2020

Omwille van werken is Viaduct-Dam deze maand afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Nadien zal er opnieuw tijdelijk beurtelings verkeer met verkeerslichten gelden. Voetgangers en fietsers kunnen steeds door.

Bij werken in de Sint-Lazarusstraat stortte onlangs een muur van het Viaduct-Dam in. Deze muur zal nu hersteld worden. De aannemer zal er een secanswand plaatsen en voert ook extra grondwerken uit vanaf het viaduct.

De werken verlopen in drie fasen. Tot 24 februari is Viaduct-Dam en de doorgang van de Sint-Lazarusstraat naar de Trapstraat volledig afgesloten. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via de Noorderlaan en de IJzerlaan. Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werf passeren. De trap is beschikbaar.

Van 24 februari tot 9 maart is er beurtelings verkeer op Viaduct-Dam, met tijdelijke verkeerslichten. De verbinding tussen de Sint-Lazarusstraat en de Trapstraat blijft afgesloten. Tijdens deze werken wordt ook de trap afgesloten.

Van 9 maart tot augustus, tot slot, kan alle verkeer langs de werf passeren. Gemotoriseerd verkeer dat richting den Dam rijdt, dient dan rekening te houden met een versmalling van de rijbaan. De Sint-Lazarusstraat blijft onderbroken.