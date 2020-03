Verzwaarde tas komt bovendrijven in Antwerps Kattendijkdok: “Mogelijk menselijke resten” Sander Bral

15 maart 2020

16u51 78 Antwerpen In het Kattendijkdok aan het Eilandje in Antwerpen is zondagmiddag een tas komen bovendrijven met mogelijk menselijke resten in. Dat werd bevestigd door de lokale politie. Het gerechtelijk lab is de tas komen ophalen voor onderzoek. “Er zijn aanwijzingen dat het wel degelijk over menselijke resten zou kunnen gaan.”

Een schipper meldde zondagmiddag dat er een zak in het water lag in het Kattendijkdok. De brandweer kwam ter plaatse om de zak uit het water te halen. “Het valt niet uit te sluiten dat er menselijke resten in de tas zitten”, bevestigt Wouter Bruyns van de lokale politie. “Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse om de sporttas op te halen en verder te onderzoeken. Het is afwachten op de resultaten van dat onderzoek.”

“Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat het om menselijke resten zou kunnen gaan”, gaat Bruyns verder. “Maar uitsluitsel hierover zal moeten volgen. Er is een onderzoek gestart.”

Het parket van Antwerpen bevestigt dat er een onderzoek is gestart. Over de inhoud van de tas wil men voorlopig nog geen uitsluitsel geven. “De tas is overgebracht naar het universitair ziekenhuis voor verder onderzoek", zegt Stéphanie Chomé van het parket. Maandag verwacht het parket meer nieuws over de zaak te communiceren.

Niet eerste incident

Het Kattendijkdok in Antwerpen is niet onbesproken. Eind januari werd er lichaam aangetroffen en eerder die maand werd de vermiste Nederlander Max Meijer (23) er dood teruggevonden. Een jaar geleden troffen passanten ook al een vermist persoon aan in het dok. In februari 2019 werd een 81-jarige gevonden en in april een 36-jarige man. Het Kattendijkdok staat in verbinding met de Schelde.