Verzetsheldin die ‘hel op aarde’ overleefde tijdens WO II geëerd met eigen straatnaam op Linkeroever Caroline Van de Pol

13 juli 2020

18u37 0 Antwerpen Het district Antwerpen heeft het straatnaambord onthuld voor de Mariette Druartstraat in de Regatta-wijk op Linkeroever. De toekomstige straat wordt vernoemd naar de Antwerpse vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog heel wat mensen heeft gered. Vandaag is het exact 75 jaar geleden dat ze bevrijd werd uit het concentratiekamp waar ze als politiek gevangene werd opgesloten.

Mariette Druart was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief bij het verzet. Ze was ook lid van een spionagegroep. “Ze heeft met haar acties heel wat mensen kunnen redden met gevaar voor haar eigen leven”, zegt schepen Marinower. Na een tijdje werden haar activiteiten ontdekt en werd ze als politiek gevangene naar het concentratiekamp Ravensbrück in Duitsland gestuurd. “Daar was het de hel op aarde. Gevangenen werden er gemarteld, gebruikt voor medische proeven en geëxecuteerd. Slechts de helft van de gevangenen overleefde er”, vertelt districtsburgemeester Paul Cordy.

Mariette is een voorbeeld van hoe mensen in zware omstandigheden toch steeds de keuze bewaren om anderen te helpen. We hopen dat de Mariette Druartstraat misschien ook anderen kan inspireren Schepen Claude Marinower

Fier

Na haar bevrijding kwam Mariette Druart terug naar Antwerpen en bleef ze zich inzetten voor haar medegevangenen. Ze werd voorzitster van het Ravensbrückcomité voor kampoverlevenden om de herinnering aan de gruwelijke feiten in leven te houden. “Mariette was een lieve en hardwerkende vrouw die voor iedereen klaar stond. Ze zou fier zijn geweest dat een straat naar haar is vernoemd”, vertelt haar vriendin Simone Corremans. “Mariette is een voorbeeld van hoe mensen in zware omstandigheden toch steeds de keuze bewaren om anderen te helpen. We hopen dat de Mariette Druartstraat misschien ook anderen kan inspireren”, zegt schepen Marinower.

Regatta op Linkeroever is een stadsuitbreidingsproject dat volop in ontwikkeling is. De Mariette Druartstraat wordt in 2022 opgeleverd maar werd vandaag vanwege de symbolische datum ingehuldigd in het FelixArchief. Het straatnaambord werd voorgesteld door districtsburgemeester Paul Cordy, schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower en schepen voor onderwijs Jinnih Beels. De familie en nabestaanden van Mariette Druart waren ook aanwezig samen met leden van de vereniging van de Vrouwelijke Oud Politieke Gevangenen van Ravensbrück.

Meer vrouwelijke straatnamen

De nieuwe naam past in de visie van de stad voor meer vrouwelijke straatnamen. Het stadsbestuur stelde een lijst op met Antwerpse vrouwen die op basis van hun verdiensten in aanmerking komen om een straat naar zich te laten vernoemen. Hiermee wilt de stad zorgen voor meer evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke straatnamen. “We hebben de straat als eerbetoon vernoemd naar Mariette Druart en willen daarmee de herinnering aan haar levend te houden en het belang van naamgeving onderstrepen”, legt districtsburgemeester Paul Cordy uit.