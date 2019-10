Verwarring om sleutelhanger van 10 euro voor Rode Neuzen Dag: ‘fraudeur’ blijkt vaste vrijwilliger die zich elk jaar inzet voor goede doel ADA

14 oktober 2019

12u12 3

Op sociale media is verwarring ontstaan rond een actie in het kader van Rode Neuzen Dag. Een vrouw postte een afbeelding van een sleutelhanger die ze kocht voor 10 euro, terwijl de officiële sleutelhanger slechts 5 euro kost. Ook lijkt de sleutelhanger niet op de officiële versie.

Maar je kan gerust zijn. Ook de sleutelhanger van 10 euro is er eentje voor het goede doel. “Het gaat om een trouwe vrijwilliger die al enkele jaren zelf sleutelhangers maakt voor de actie. Hij verkoopt die voor 10 euro. We begrijpen dat er verwarring is ontstaan en bekijken nu of we via sociale media mensen kunnen geruststellen”, vertelt An Luyten van Rode Neuzen. “Wie een dergelijke sleutelhanger kocht voor 10 euro kan alvast gerust zijn. Dat geld gaat integraal naar de actie. Wie twijfelt of het een echte actie is, kan op www.rodeneuzen.be de actie opzoeken.”