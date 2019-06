Verwarde man met verboden wapen gearresteerd bij synagoge: “Geen antisemitisch incident” Patrick Lefelon & Sander Bral

14 juni 2019

10u39 1 Antwerpen De politie heeft maandag een man met een verboden wapen weggeplukt bij een synagoge in de joodse buurt in Antwerpen. Het parket benadrukt dat de man verward was en het dus niet om een antisemitisch incident gaat.

Maandagochtend kreeg de lokale politie van Antwerpen een oproep voor een verdachte man die met zijn fiets voor een synagoge aan de Oostenstraat stond. “De verdachte stond op de interne politiebriefing en kon herkend worden als een man van 34 jaar”, klinkt het bij de lokale. “Na controle werd zijn identiteit bevestigd.” Toen de politie arriveerde stonden er twee personen van Shmira, de burgerwacht van de Joodse gemeenschap, bij de man.

“Volgens de mensen van Shmira zou de man de synagoge betreedt willen hebben maar werd hem de toegang ontzegd”, gaat de politie verder. “Bij een fouille werd een verboden wapen op de man gevonden. De verdachte werd overgebracht naar het cellencomplex op de Noorderlaan.”

Volgens The Times Of Israel, een online platform van de internationale Joodse gemeenschap, ging het om een Irakees die zich als jood vermomd had om met een mes kwaad aan te richten in de synagoge. Het Antwerpse parket ontkent dat formeel: “Het gaat om een verwarde man en absoluut niet om een antisemitisch incident.”

Een gedwongen opname werd gevraagd voor de man, die werd door de dokter geweigerd.