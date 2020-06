Vervoersregio Antwerpen behaalt ‘50-50 split’ voor woon-werkverkeer BJS

02 juni 2020

17u29 0 Antwerpen Vooral dankzij de cijfers van de stad Antwerpen, behaalt de volledige vervoerregio Antwerpen voor het woon-werkverkeer een ‘modal split’ van 50 procent wagen en 50 procent andere vervoersmiddelen. Dat blijkt uit een werknemersbevraging die de stad en vervoerregio lieten uitvoeren. Antwerpse mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) ziet potentieel om nog meer werknemers met de fiets of het openbaar vervoer te laten pendelen.

De stad Antwerpen deed in 2017 ook al eens een bevraging over het woon-werkverkeer van de werknemers, maar het was de eerste keer dat de volledige vervoerregio Antwerpen (die telt in totaal 32 gemeenten, gelegen tussen de gemeenten Essen, Beveren, Malle, Lier en Boom, met Antwerpen als middelpunt van alle verplaatsingen, red.) werd opgenomen.

Uit de resultaten blijkt dat voor de volledige vervoerregio de 50-50 ‘modal split’ die werd vastgelegd in het Toekomstverbond, wordt gehaald: 50,4 procent van de bevraagden neemt de auto naar het werk, 29,8 procent gaat met de fiets en 12,2 procent maakt gebruik van het openbaar vervoer. Dat resultaat is vooral te danken aan de stad Antwerpen, waar 43 procent met de wagen gaat werken. In de rest van de vervoerregio ligt dat aandeel nog op 59,4 procent.

Koen Kennis (N-VA), Antwerps mobiliteitsschepen én voorzitter van Vervoerregio Antwerpen, wil de trend van duurzaam pendelen in de stad doortrekken naar de hele regio. Hij ziet mogelijkheden om verder te gaan dan een ‘50-50 split’. “43 procent van de niet-Antwerpenaars neemt nog de auto naar hun werk in de stad voor minder dan 7,5 kilometer. Voor Antwerpenaars is dat 20 procent. Van die mensen zouden er meer de fiets kunnen nemen.”

Elektrische fiets

Vergeleken met 2017 is er een impact te zien van de elektrische fiets. “Drie jaar geleden was de fiets koning bij afstanden tot 7,5 km, daarna werd de auto belangrijk. Vandaag zien we in de afstand tussen 7,5 en 10 km dat de fiets in stijgende lijn gaat en het autogebruik daalt. Ook voor langere afstanden tot 20 km wordt meer en meer de fiets gebruikt, duidelijk een gevolg van de opkomst van ‘e-bikes’ en ‘speed pedelecs’ en de uitbouw van fietsinfrastructuur.”

Ook op het vlak van openbaar vervoer is er potentieel. Meer dan 10 procent van regelmatige autogebruikers in de stad geeft namelijk aan een makkelijke verbinding te hebben met openbaar vervoer voor hun woon-werkverkeer, in de vervoerregio loopt dat boven de 13 procent.