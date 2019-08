Vervoerregio Antwerpen krijgt 1.100 elektrische deelfietsen verdeeld over 76 knooppunten ADA

06 augustus 2019

15u55 7 Antwerpen Na Antwerpen Koekenstad kan je Antwerpen stilaan ook Antwerpen Deelstad gaan noemen. Na de verschillende deelsystemen als Poppy, Bird en Velo, plant de stad de uitbouw van een nieuwe Vervoerregio Antwerpen. Er komen 76 knooppunten voor 1.100 elektrische deelfietsen.

De Vervoerregio Antwerpen heeft de ambitie om de mobiliteit binnen de regio grondig te hertekenen en te beheren als 1 multimodaal systeem. De Vervoerregio Antwerpen bestaat uit 33 gemeenten, is meer dan 1.200 vierkante kilometer groot en telt meer dan 1,1 miljoen inwoners. Voor de stad Antwerpen, Vervoerregio Antwerpen, de Haven van Antwerpen en de gemeenten van de vervoerregio past dit plan in hun gedeelde visie ‘Samen Vooruit’.

“Als stad doen wij al erg veel om de modal shift te realiseren. Maar er is meer nodig. De introductie van een regionaal e-deelfietsensysteem zal nog meer mensen aansporen te kiezen voor een meer duurzame vorm van mobiliteit. De Vervoerregio Antwerpen is de eerste regio in Vlaanderen die zo ambitieus denkt”, zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit en voorzitter van de Vervoerregio Antwerpen Koen Kennis.

Het systeem moet het gebruik van fietsen in combinatie met openbaar vervoer of eigen wagen mogelijk maken. Het netwerk bestaat uit 76 knooppunten waar (bij voorkeur) elektrische deelfietsen geplaatst worden op locaties als P+R, treinstations, bus- en tramhaltes en toegangspoorten tot de haven. Op dit moment spreekt de vervoerregio over zo’n 1.100 elektrische fietsen.

Op dit moment loopt een marktbevraging en kunnen bedrijven hun concept voorstellen. De officiële aanbesteding wordt nadien ingediend. Kennis hoopt in de loop van 2020 een volgende stap in de realisatie te kunnen zetten.