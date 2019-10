Vervoerbewijzen voor bus- en tramreizigers binnenkort op een elektronische kaart CVDP

22 oktober 2019

15u59 0 Antwerpen Vanaf 2020 zet De Lijn de vervoerbewijzen voor de occasionele reiziger op een stevige elektronische kaart in plaats van op de traditionele magneetkaart. Reizigers zullen het nieuwe elektronisch vervoerbewijs moeten scannen bij elke op- of overstap en dus niet meer ontwaarden.

Het scannen kan bij de chauffeur of aan een scanner verder in het voertuig. Reizigers kunnen via de infoknop op de scanner nagaan hoeveel ritten er nog op hun kaart staan of hoelang het vervoerbewijs nog geldig is. De elektronische kaart herladen is niet mogelijk in het voertuig.

De traditionele ontwaardingstoestellen voor magneetkaarten zullen nog tot eind maart 2020 bruikbaar zijn. De overschakeling zal verlopen in verschillende fasen.

Overschakeling naar nieuwe ticketautomaten

Ondertussen is De Lijn ook gestart met de installatie van nieuwe ticketautomaten. Begin 2020 zullen er een 200-tal ticketautomaten aan haltes staan, verspreid over Vlaanderen. Aan deze nieuwe ticketautomaten kan er enkel betaald worden met een debet- of kredietkaart (Bancontact, VISA, Mastercard, Maestro en Vpay).

Vanaf november verkopen ook de voorverkooppunten vervoerbewijzen op een elektronische kaart. Het gaat om Lijnkaarten 10 ritten. Ook de Lijnwinkels verkopen ten vroegste vanaf november – meerdere – vervoerbewijzen op een elektronische kaart. Die uitrol, waarbij de Lijnwinkels één voor één omgeschakeld worden - zal ongeveer 2 maanden duren. Zodra een verkoopkanaal de vervoerbewijzen op elektronische kaart verkoopt, zijn daar geen magneetkaarten meer beschikbaar.