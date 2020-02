Verstrenging Antwerpse lage-emissiezone verrast in eerste maand toch nog ruim 14.000 chauffeurs Philippe Truyts

17 februari 2020

22u40 0 Antwerpen De verstrenging van de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen heeft in januari geleid tot 14.228 overtredingen door Belgische chauffeurs. Dat is 2,46 procent van het aantal auto’s dat de LEZ binnenreed. Toen de LEZ in 2017 werd ingevoerd, liep nog 5,7 procent van de chauffeurs tegen de lamp. “Vrolijk word ik er niet van, maar het toont wel aan dat de Antwerpenaar zich aanpast”, zo repliceerde schepen Tom Meeuws (sp.a) in de gemeenteraad op de kritiek van de oppositie.

Sinds 1 januari mag je met een Euro 4-diesel de stad niet meer in. Voor Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy is de maat vol. “De lage-emissiezone is uitgemond in een roekeloos beleid van regelneverij. Alle partijen, behalve het VB, voeren de politieke agenda van Groen uit. Mensen moeten wegblijven uit de stad of afdokken. Of ze worden veroordeeld tot een erbarmelijk openbaar vervoer. Schaf daarom de LEZ gewoon af als u het meent dat u voor de zwakkeren opkomt.” Maar zijn motie kreeg geen steun. Ook niet van PVDA, dat al drie jaar ten strijde trekt tegen de sociale gevolgen van de lage-emissiezone. “De LEZ is vooral een melkkoe voor de stad. Wekelijks zijn er in januari 5 tot 6.000 boetes uitgedeeld.”

“60 procent lager”

Die cijfers van Peter Mertens werden meteen tegengesproken door Tom Meeuws. “Het waren 14.228 boetes in een hele maand, 3 à 4.000 per week dus. Dat ligt 60 procent lager dan in februari 2017 (34.323 overtredingen), toen de lage-emissiezone in Antwerpen startte.” Meeuws heeft overigens de studiedienst van de stad gevraagd om tot op wijkniveau te bekijken welk verband er bestaat tussen sociale achterstelling en het aantal opgelopen boetes. Dat de LEZ zin heeft, staat zwart op wit: de uitstoot van roet is met 22 procent gedaald, het fijnstof is met 10 procent afgenomen en de stikstofoxiden liggen 12 procent lager dan voor de invoering van de LEZ.”

Minder trams?

Ook een andere vervoerskwestie zorgde voor heel wat debat: de eventuele afschaffing van tram 7 en de inkorting van tramlijnen 2 en 4. Volgens Imade Annouri (Groen) is het nemen van de tram in de stad stilaan een loterij geworden. “En toch beweert men dat er tegen 2030 een modal shift van 50/50 komt in de grote vervoersregio Antwerpen (evenveel duurzame verplaatsingen als met de auto, red.). Het vertrouwen is helemaal zoek.”

Sam Voeten (CD&V) vroeg zich af hoe een afbouw van trams te rijmen valt met het aantrekken van meer jonge gezinnen naar de stad. Hicham El Mzairh, van meerderheidspartij sp.a, is dan weer ongerust - hij was zelf jarenlang chauffeur bij De Lijn - over de jobzekerheid van tramchauffeurs. “We hebben niet minder, maar méér trams nodig.”

“Puzzel leggen”

Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) geeft toe dat De Lijn geen ‘fantastisch’ werk levert en begrijpt dat heel wat mensen zich zorgen maken. “Maar de puzzel is nog niet gelegd. De Lijn is voor de hele vervoersregio plannen aan het maken. Wat nu naar buitenkomt, gaat om de eerste inzichten die uit de context zijn getrokken. Je moet het hele verhaal bekijken: niet enkel de trams, maar ook wat je doet met bussen, treinen en taxi’s. Het blijft de bedoeling om tegen 2030 een modal shift van 50/50 te halen.”