Verslaafde breekt 44 geparkeerde auto’s open, uit verveling Patrick Lefelon

06 augustus 2019

17u36 26 Antwerpen De 23-jarige Robert C. uit Antwerpen was zo stoned en dronken dat hij amper besefte wat hij de nacht van 30 april had uitgespookt. Ingebroken in 44 auto’s? Hij kon het zich niet herinneren, tot hij de bewakingsbeelden zag. De procureur vordert nu 40 maanden cel tegen de onverbeterlijke crimineel.

Op 1 mei werd de politie overspoeld met meldingen van auto-inbraken op pogingen daartoe in de Nationalestraat en de Vorstermanstraat. In totaal ging het om 44 feiten, waarvan een twintigtal in een parkeergarage in de Vorstermanstraat en 24 feiten bij geparkeerde auto’s in de Volksstraat en Nationalestraat.

De politie vond de verdachte snel terug op de camerabeelden. Het ging om de 23-jarige Robert C., een vaste klant van politie en gerecht. De jongste twee jaar werd hij al vijf keer veroordeeld voor diefstallen, drugshandel en afpersing in bende.

De procureur: “De politie vond Robert C. terug in het Schipperskwartier. De man gaf in zijn eerste ondervraging één auto-inbraak toe. Van de rest kon hij zich weinig herinneren want hij had gedronken en drugs gebruikt. Pas toen hij de camerabeelden had gezien, ging hij tot volledige bekentenissen over. Hij verklaarde dat hij de auto-inbraken had gepleegd uit verveling.”

Het geduld van de procureur is wel op. Robert C. heeft bij herhaling voorwaardelijke straffen gekregen, zodat hij aan zijn verslaving zou kunnen werken. Het heeft niets uitgehaald.

“De enige plaats waar Robert C. thuishoort, is de gevangenis. Ik vraag een effectieve celstraf van 40 maanden”, vorderde de procureur.

De verdediging van Robert C. wees erop dat het weinige wat hij bij de auto-inbraken had buitgemaakt, gewoon in de vuilnisbak had gegooid. Volgens de verdediging is Robert C. niet geholpen met een lange opsluiting in de gevangenis. De man wil aan zijn verslavingen werken maar dat kan niet zolang hij in de gevangenis zit. Hij is nog maar 23 jaar.

De rechter doet uitspraak op 13 augustus.