Versier gratis een kaars voor Moederdag in de Stadsfeestzaal in Antwerpen CVDP

09 augustus 2019

11u32 0 Antwerpen Op 15 augustus zetten Antwerpenaren hun mama in de bloemetjes met een geschenk of een leuke activiteit. In de Stadsfeestzaal kan je op 10 en 14 augustus gratis een kaars komen versieren of een foto laten trekken als moederdagcadeau.

Het van oorsprong Amerikaans feest wordt in de rest van België op de tweede zondag van mei gevierd. Toch beweren Antwerpenaren al honderd jaar dat hun Moederdag op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart valt. Elk jaar helpt Shopping Stadsfeestzaal bij de zoektocht naar een moederdagcadeau. Dit jaar kunnen winkelaars er op zaterdag 10 en woensdag 14 augustus van 14 uur tot 18 uur een kaars komen versieren of een foto laten trekken in de photobooth. Deze geschenken kunnen ze gratis meenemen voor Moederdag.