Verrassing! Tweede flamingokuiken kruipt uit ‘nepei’ in Antwerpse Zoo Jan Aelberts

25 juli 2019

02u47 1 Antwerpen Pasen is al even voorbij, maar in de Zoo van Antwerpen hebben ze toch nog hét verrassingsei van het jaar gevonden. Zonder dat iemand het wist, heeft pasgeboren flamingokuiken Umi een broertje of een zusje gekregen. Het kreeg de naam Ubi.

De verzorgers van de Antwerpse Zoo gunden de Cubaanse flamingogroep wat rust na de recente geboorte van de kleine Umi. Daardoor gebeurden er even geen nestinspecties. Van een mannelijke vogel die begin juli op een ei was gaan zitten, dacht de Zoo dat hij op een nepei zat. Niets was minder waar: volledig zelfstandig kroop baby Ubi uit zijn ei en zorgde zo voor de verrassing van het jaar. Het grijze, té schattige, pluizenbolletje is te bewonderen op het Flamingoplein.