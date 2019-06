Verplicht voor geschiedenisstudenten aan UAntwerpen: vak Belgisch kolonialisme BJS

13 juni 2019

18u35 6 Antwerpen Vanaf volgend academiejaar krijgen bachelorstudenten geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen in hun derde jaar een verplicht vak over de koloniale geschiedenis van België. Het is de eerste Vlaamse universiteit die een dergelijk vak opneemt in het verplichte programma.

“Kennis over de koloniale geschiedenis is een groot gat in de kennis van onze studenten”, vertelt prof. Maarten Van Ginderachter, die samen met zijn collega Marnix Beyen het vak ‘Koloniale geschiedenis: Centraal-Afrika en België’ doceert. “De rode draad in de cursus wordt enerzijds de spanning tussen kolonisering en dekolonisering (zowel politiek, economisch als mentaal) en anderzijds de uitwisseling tussen Centraal-Afrika en België.”

Heel wat thema’s zullen aan bod komen: slavernij en abolitionisme, geweld en verzet, Congo tijdens de wereldoorlogen en de Koude Oorlog, rubber en bloeddiamant, koloniale propaganda en nog veel meer. Anno 2019 zijn die thema’s nog steeds actueel: zo riepen de Verenigde Naties België nog niet lang geleden op om zich te verantwoorden voor de gruwelijkheden begaan in Congo. Ook de heropening van het Afrikamuseum en het debat rond de standbeelden van Leopold II beheersten recent de actualiteit.

“Sommige koloniale patronen werken tot op vandaag door”, aldus Marnix Beyen. “Denk maar aan de grondstoffen die in Afrika tegen lage lonen ontgonnen worden of de hele zwartepietendiscussie. We moeten studenten leren om daar kritisch mee om te gaan. Onze Belgische samenleving wordt ook almaar diverser. Wie roots heeft buiten Europa kan zich moeilijk met die Europese blik identificeren. We willen meer inclusief zijn.”