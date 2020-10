Exclusief voor abonnees Verplicht dicht om 23u? Dan openen nachtclubs gewoon keuken om langer open te blijven: “Welkom bij Comme Chez Vaag” Sander Bral

08 oktober 2020

15u28 84 Antwerpen Cafés moeten sluiten om 23 uur en restaurants niet? Simpel, denken ze bij de nachtclubs, die zichzelf nog maar net als café hadden heruitgevonden, dan serveren wij voortaan ook eten. Zowel The Villa als Club Vaag openen hun keuken om langer open te kunnen blijven. “Welkom bij Comme Chez Vaag.”

“Zoals voor elke nachtclub is het ook voor ons de grootste droom om een restaurant te openen”, klinkt het ironisch op de sociale media van Club Vaag, dat zich vorige week nog maar net had heruitgevonden tot café. “We willen de overheden daar graag voor bedanken. Ondanks jaren brainstormen hebben we nooit de moed gehad om onze plannen voor een restaurant verder te zetten. Twee dagen geleden kregen we alles waar we van droomden, de motivatie om het eindelijk mogelijk te maken. Met trots stellen wij voor: Comme Chez Vaag.”

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen