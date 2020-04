Verpleegster Nathalie houdt hele week een dagboek bij: “De eerste keer een kamer van een coronapatiënt binnenstappen was een drempel maar al snel besef je dat dit is waar je voor opgeleid bent en dat je mensen wil helpen” David Acke

05 april 2020

16u01 4 Antwerpen Een week lang volgden we verpleegster Nathalie Smits. Zij werkt in het ZNA Jan Palfijn Ziekenhuis in Antwerpen en staat in voor de zorg van coronapatiënten. Een zorg die ze met toewijding ter harte neemt. En toch, toch is er dat moederhart dat spreekt. Is dit wel veilig? Moet ik niet aan mijn kinderen denken? Maar dan zet ze een stap in de kamer van een patiënt en beseft ze dat dit is wat ze moet doen en wil doen. Mensen verzorgen, zoveel ze kan, blijven doorgaan. Ook als er een patiënt te ziek wordt en ze hem moet overlaten aan intensieve zorg, niet wetende of haar patiënt het uiteindelijk zal overleven. Dit is het relaas van één verpleegkundige maar duizenden zullen zich hierin herkennen.

Het ZNA Jan Palfijn Ziekenhuis in Antwerpen is een, zoals dat heet, Covid-Bufferzone. Hier komen mensen terecht die via een huisarts zijn doorverwezen en via de spoed tot bij hen terechtkomen. Noem het de eerste triage van potentiële coronapatiënten. Iedere patiënt die binnenkomt wordt beschouwd als een mogelijke patiënt en wordt ook zo behandeld tot de uitslag van de test er is. Nathalie Smits is al elf jaar verpleegkundige waarvan 8 in ZNA Jan Palfijn. Ze is mama van een zoontje van tien en een dochtertje van vier. Samen met haar partner, die militair is, woont ze in Deurne. Dit is haar verhaal.

MAANDAG

“Ik heb een weekend kunnen rusten. Dat heeft me deugd gedaan en meteen merk ik dat die rust nodig zal hebben voor deze werkweek. Op de dagelijkse ochtendbriefing wordt meteen duidelijk dat er steeds meer covidpatiënten binnengebracht worden. Vorige weken konden we nog volgen, nu voel je aan alles dat de stormloop stilaan gaat beginnen. De piek is in zicht.” Vandaag staat Nathalie in voor de verzorging van coronapatiënten. Dat betekent dat ze zich van kop tot teen zal hullen in beschermende kledij. “Maar eerst geef ik een korte opleiding aan mijn collega’s. Ik leer hen hoe ze zich optimaal moeten beschermen. Het is erg veel uitleg en de tijd is kort. Ik benadruk hen dat ze hun gezicht in geen geval mogen aanraken en dat ook de mondmaskers en veiligheidsbrillen niet aangeraakt mogen worden.”

Daarna volgt de eerste belangrijke stap: het verzorgen van een covidpatiënt. “Best stap je gewoon zo snel mogelijk een kamer in om je eigen angsten geen tijd te geven. Het is belangrijk om die drempel zo snel mogelijk te overwinnen. Is dat moeilijk? Als verpleegster niet. Dit is waar we voor opgeleid zijn. Mensen in de moeilijkste omstandigheden verzorgen. Als mama is die stap iets moeilijker omdat je ook aan je eigen kroost denkt. Thuis heb ik een dochtertje van vier en een zoon van tien rondlopen. Soms denk je weleens, is dit verantwoord? Maar uiteindelijk neemt je plichtsbesef het over.”

Na de shift doucht Nathalie altijd in het ziekenhuis. Die douche reinigt maar is meteen ook het eerste moment om even op adem te komen. “Die douche helpt om de eerste druk van je af te krijgen alvorens je thuis komt. Deze hele situatie heeft een grote emotionele impact op een mens.”

DINSDAG

Vandaag moet Nathalie geen patiënten verzorgen maar dat ze vooral administratief werk zal doen. Dat betekent dat er enkele moeilijke gesprekken op de agenda staan. Heel wat families van covidpatiënten zijn ongerust en hebben veel vragen die bij Nathalie terecht komen. “Die gesprekken zijn niet gemakkelijk. Niet naar de familie toe maar ook niet naar de patiënten. Er wordt ons opgedragen de gesprekken met de patiënten naar een minimum duurtijd te herleiden om de contacttijd te beperken en besmetting te voorkomen. Dat druist in tegen al onze natuurlijke reflexen om als verpleegkundige jouw patiënten maximaal bij te staan. Patiënten hebben vaak nood aan een babbel, zeker nu ze geen bezoek mogen ontvangen is de tijd in hun ziekenhuiskamer vaak erg eenzaam. Als er echt nood is een babbel, gebeurt het wel eens dat we het via telefoon doen. Het blijft bizar maar dat is de situatie waar we nu allemaal mee om moeten.”

Nathalie wordt geconfronteerd met een man van eind de dertig die heel snel achteruit gaat. De man ademt moeilijk en de arts beslist dat hij naar intensieve zorg moet. “Iemand van die afdeling komt onze patiënten ophalen. Het is lastig om iemand te moeten afgeven voor wie je hard je best hebt gedaan maar op een uur tijd is zijn situatie fel verslechterd. Daarnaast besef je nog maar eens dat ook jongere mensen hard getroffen kunnen worden door dit virus. Lang probeer ik daar niet bij stil te staan want de volgende patiënt staat al op jou te wachten. Je moet dat achter jou kunnen laten om het vol te houden.”

WOENSDAG

Vrijde dag 1. Een ideaal moment om even op adem te komen maar met twee kinderen in huis is dat niet gemakkelijk. “Rust ken ik momenteel niet maar daar zal elke ouder zich wel in herkennen. Toch ben ik blij dat ik ze even bij mij heb. De papa is militair dus zijn we genoodzaakt hen naar de noodopvang te brengen in school. Ik vind dat persoonlijk heel moeilijk, dat is het mamahart dat spreekt. Gelukkig vinden ze het zelf niet erg wat het voor ons een stuk gemakkelijker maakt.”

Zondag voorspellen ze mooi weer en dat betekent dat het voor veel mensen heel moeilijk zal zijn om zich aan de opgelegde maatregelen te houden. “Voor ons is dat heel frustrerend”, vertelt Nathalie. “Onder de collega’s wordt daar ook druk over gepraat. We worden echt kwaad als we zien dat er nog steeds mensen zijn die risico’s nemen terwijl wij hier hard werken om iedereen te verzorgen. Het is zelfs zo erg dat mijn man voorstelde dat hij voortaan achter boodschappen zou gaan omdat ik telkens gefrustreerd terug thuis kom.”

DONDERDAG

Vrije dag 2, hoewel. Geen volledige vrije dag voor Nathalie. De veiligheidsmaatregelen in het ziekenhuis worden aangepast. Er worden drie zones ingesteld. Een rode, een oranje en een groene. De rode is die waar covid-patiënten verblijven. “Hier dragen we dus allemaal beschermende pakken, ik noem ze wel eens astronautenpakken”, lacht Nathalie. “De oranje zone wordt een mixed-zone. Denk maar aan een gang. Hier wordt altijd een mondmasker gedragen. Tot slot heb je de groene zone die je kan beschouwen als een veilige zone. Hier zal je nooit iemand zien in beschermende pakken die in aanraking zijn geweest met een covid-patiënten. Denk aan de eetruimte voor verpleegkundige.”

Regelmatig krijgt het personeel een update van nieuwe regels. “Hier moet ik onze hoofdverpleegkundige alle lof toe dichten. Voor een jonge vrouw van 25 jaar en nog maar één jaar in deze functie pakt zij dit ongelofelijk goed aan. Na haar uren volgt zij heel wat bijscholingen om ervoor te zorgen dat iedereen in de meest veilige omstandigheden kan werken.”

VRIJDAG

Late shift, dus Nathalie is van 14 tot 22 uur in de weer en zal ze coronapatiënten verzorgen. Vandaag wordt ze geconfronteerd met een palliatieve covid-patiënt. “Voor een oudere dame kunnen we helaas niets meer doen. Dat is heel lastig om mee om te gaan. In normale omstandigheden wordt zo iemand omringd door familie maar dat kan nu niet. Mij wacht de moeilijke taak om de kinderen op de hoogte te brengen. Twee familieleden mogen naar het ziekenhuis komen om afscheid te nemen. We kunnen hen maximum een half uur geven om verdere besmetting te vermijden”, vertelt Nathalie. De familieleden worden gehuld in een beschermend pak en mogen hun stervende moeder niet aanraken. Nathalie gaat mee in de kamer om toe te zien dat alles veilig verloopt. “Dat is een heel confronterende ervaring. Je weet dat die mensen afscheid nemen van een dierbare terwijl jij het uur in de gaten moet houden. Na een half uur moet je hen zeggen dat de tijd op is. Je wil dat helemaal niet moeten zeggen maar je moet. Gelukkig heeft de familie alle begrip voor de situatie. Ze zijn dankbaar voor de tijd die ze toch nog hebben gekregen. Dat helpt me enorm.”

Zaterdag

Na de dagelijkse briefing moet Nathalie een patiënt het slechte nieuws gaan vertellen dat hij positief test op het coronavirus. “Op het moment dat ik zijn kamer binnenstap is de patiënt aan het Skypen met zijn vrouw. Wanneer ik het resultaat bekend maak ontstaat er natuurlijk meteen paniek. Het is niet ideaal om zo een nieuws via Skype mee te delen aan de familie. Iemand geruststellen terwijl je zelf van kop tot teen ingepakt bent, is niet gemakkelijk. Nadien kreeg ik ook de vijftienjarige dochter in paniek aan de lijn. Op dat moment pakt jouw hart het over en probeer je menselijk te reageren. Hoe zou jij zelf dat nieuws te horen willen krijgen? Een specifieke opleiding is er hiervoor niet dus probeer je het zo goed mogelijk aan te pakken.”

ZONDAG

Het is schrikken voor Nathalie en het hele team. Een arts blijkt het virus zelf te hebben opgelopen. “Dan sta je plots weer met je beide voeten op de grond en besef je dat iedereen kwetsbaar is. Je staat dan aan de andere kant van die lijn tussen verpleegkundige en patiënt. Maar uiteindelijk moet je die knop omdraaien en aan de slag gaan”, vertelt Nathalie. Haar laatste werkdag van deze week staat vooral in het teken in het beantwoorden van vragen van collega’s over de arts. “Ik stel hen gerust dat als ze de voorgeschreven maatregelen grondig opvolgen dat alles goed komt. Maar we moeten waakzaam blijven.”

De arts zit momenteel thuis in quarantaine. Hij stelt het goed en niet erg veel last van de symptomen.