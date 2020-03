Verpleegkundigen in spé organiseren reanimatiemarathon op deuntjes van Stayin’ Alive ADA

09 maart 2020

10u15 0 Antwerpen De verpleegkundeopleiding van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) organiseert een reanimatie-contest op de campus. Nieuwe huis-dj Samuel Allaman zorgt voor de juiste beats. Omwille van het coronavirus zal er geen beademing geoefend worden.

“We willen met deze marathon zo veel mogelijk studenten, studiekiezers en medewerkers laten kennismaken met reanimatie en hen de technieken laten uitproberen op onze reanimatiepop”, vertelt Annemie Peeraerts, communicatiemedewerker. “Een handig hulpmiddeltje voor het juiste aantal borstcompressies bij het pompen is het ritme van ‘Stayin’ Alive’, de discohit van de Bee Gees uit 1977. Met 100 beats per minuut heeft dit lied het ideale tempo voor een effectieve reanimatie.”

KdG nodigt voor de gelegenheid student sociaal-cultureel werk Samuel Allaman (24, Antwerpen) uit, beter bekend als DJ All-man. Hij zorgt op de Stayin’-Alive-marathon voor het juiste ritme. Als kersverse (en allereerste) huis-dj van de hogeschool draait hij met een playlist aan reanimatieliedjes meteen zijn eerste ‘resident’ dj-set.

DJ Samuel is ook oprichter van Jammings: een concept dat begon met jamsessies voor dj’s op woensdagmiddag in Kavka, maar dat ondertussen is uitgegroeid tot een vzw die boekingen verzorgt en jonge dj’s ondersteunt van rauw talent tot professionals.

De sessie gaat door op woensdag 11 maart van 12 tot 14 uur.