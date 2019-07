Véronique Leysen opent nieuwe koffiebar Maurice in oude kapel Caroline Van de Pol

08 juli 2019

Antwerpen Véronique Leysen (33), oprichtster van het brei- en koffielabel Maurice Coffee & Knits, opent in september een nieuwe koffiebar in de Sint-Annakapel in de Korte Nieuwstraat. De aangekondigde lunchbar 'Mamam' komt er voorlopig wel niet. Vorig jaar moest haar populaire koffiebar Maurice in de Boerentoren dicht omdat er asbest werd gevonden.

Véronique Leysen werd bekend als Ketnet-wrapper en startte in 2014 met koffiebar Maurice. Deze koffiebar vernoemd naar haar grootvader, kreeg een retro-interieur met gebreide decoratie en veel plantjes. Met Maurice Coffee & Knits verkocht ze er gebreide kledij en accessoires. Niet veel later richtte ze ook een tweede koffiebar op aan Berchem Station. Vandaag heeft Véronique een interieur- en consultancybedrijf ‘Studio Vero’, waarmee ze in de eerste plaats interieurs vormgeeft en daarnaast ook ondernemers begeleidt bij de opstart van een horecazaak.

De koffiebar komt in de kapel zelf en het terras zal op een mooie oude koer liggen. Het gaat een unieke en charmante plaats zijn op een verborgen plek tussen de oude arbeiderswoningen in Antwerpen Véronique Leysen

Ondernemen zit bij Véronique dus in het bloed. Haar vader en twee broers runnen een horecazaak en zelf droomde ze daar ook al lang van. Omdat ze eerst geen geld had voor een eigen zaak, ging ze met een caravan met koffie op markten staan om haar breicollectie te verkopen. Ze merkte dat de koffie aansloeg en startte daarom een pop-upkoffiebar die succes had. Het Start-It-programma voor ondernemers van KBC bood haar aan om een koffiebar te openen onder de KBC-toren. “Iedereen raadde mij dat af omdat het een drukke plaats is en ik toen nauwelijks ervaring had”, vertelt ze. Toch zette ze door en werd koffiebar Maurice een groot succes met op sommige momenten zelfs aanschuifrijen tot buiten en een tekort aan stoelen.

Maman

Vorig jaar moest Véronique koffiebar Maurice aan de Boerentoren noodgedwongen sluiten omdat er bij de renovatiewerken asbest werd aangetroffen. “Die sluiting was heel pittig. Ik moest plots binnen de drie maanden uit die locatie en moest op een korte tijd al mijn meubels verkopen en de hele boekhouding ervan doen”, vertelt ze. Ze verlegde haar focus op haar tweede koffiebar in Berchem en plande de opening van een nieuwe bar in de Sint-Annakapel in de Korte Nieuwstraat 22.

Oorspronkelijk wilde Véronique een lunchbar onder de nieuwe naam Maman openen, maar ze koos uiteindelijk toch voor een nieuwe Maurice koffiebar in samenwerking met Dille en Kamille. Na een jaar wachten op de nodige vergunningen startten de werken twee weken geleden en zal de nieuwe koffiebar waarschijnlijk in september openen. “De koffiebar komt in de kapel zelf en het terras zal op een mooie oude koer liggen. Het gaat een unieke en charmante plaats zijn op een verborgen plek tussen de oude arbeiderswoningen in Antwerpen”, vertelt ze enthousiast.

Op zoek naar vrouwelijke ondernemers

Véronique maakte ook van Maurice een franchiseonderneming, waarmee zelfstandigen zelf hun koffiebar kunnen beginnen onder het merk. Ze helpt hen met de opstart en Dille en Kamille ondersteunt in marketing en communicatie. Voor koffiebar Maurice in Berchem zoekt Véronique momenteel een vrouwelijke franchisenemer voor een overname. “Dat hoeft niet per se een vrouw te zijn maar ik denk wel dat vrouwen meer feeling hebben met onze retro inrichting”, legt ze uit.

De zoektocht naar een vrouwelijke ondernemer is niet gemakkelijk omdat vrouwen meer onzeker en risico-avers lijken te zijn. “Ik merk dat vrouwen vaak denken dat ze het niet gaan kunnen of dat het niet combineerbaar is met hun gezin. Mannen stellen dat minder in vraag”, vertelt ze. Een koffiebar is eigenlijk net een vrouwvriendelijk beroep want het sluit al om 4 uur en je kiest zelf wanneer je wat doet. “De horeca is ook een heel zorgzame sector. Je zorgt de hele dag voor je klanten en probeert hen blij te maken”.

Stilzitten zal Véronique ook in de toekomst niet snel doen. “Eerst wil ik Maurice in Berchem laten overnemen en de koffiebar in de Sint-Annakapel goed opstarten. Daarna wil ik met studio Vero grotere projecten aannemen. En ik wil ook graag nog heel veel kindjes”, lacht ze.