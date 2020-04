Vernieuwde Scheldekaaien worden ‘bomencrèche’ voor dertien nomadenbomen David Acke

03 april 2020

10u09 0 Antwerpen de Antwerpse Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid zullen de komende weken dienst doen als ‘bomencrèche’. In vijf containers zullen volgende week dertien nomadenbomen geplant worden. Eens ze volgroeid zijn, verhuizen ze naar hun definitieve plek.

Vrijdag en maandag worden er vijf containers geplaatst op de Antwerpse Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. In die containers worden volgende week dertien nomadenbomen geplant. Dat zijn bomen die tijdelijk geplant worden tot ze volgroeid zijn. De Scheldekaaien dienen op deze manier als een soort ‘bomencrèche’ voor de stad. Daarna verhuizen ze naar een definitieve stek.

Veel Antwerpenaars hadden na de heraanleg kritiek op het kale karakter van de kaaien en het gebrek aan groen. Met deze nomadenbomen wil de stad die kritiek nu tegemoetkomen. De bomen komen er in afwachting van de realisatie van de overige kaaizones en zullen op termijn definitief verhuizen naar de overige kaaizones.

Inheemse boomsoorten

“Het is belangrijk dat dit nu gebeurt, voor dat de bomen in blad staan. Van zodra dat gebeurt, verkleint immers de kans op overleven. Anders hadden we uiteraard gewacht tot na de coronacrisis. Het gaat om vier verschillende inheemse boomsoorten: wintereik, ratelpopulier, witte els en haagbeuk. Het gaat zowel om hoogstammige- als om meerstammige bomen met een hoogte tot vier meter die bestand zijn tegen de soms gure weersomstandigheden aan de Schelde”, zegt schepen voor groen Fons Duchateau.

De stad is op zoek gegaan naar een robuust en onderhoudsvriendelijk systeem waarin de bomen, tot hun definitieve verhuis, kunnen floreren. Het systeem in zo’n container is te vergelijken met een daktuin. Om te voorkomen dat de wortels snel uitdrogen wordt er onderaan in de container een bufferende laag met lavakorrels gelegd. Tussen deze lavakorrels kan er veel water opgeslagen worden. Daarbovenop komt een pakket met grond waarin de bomen kunnen wortelen. Om de hevige winden te doorstaan op de Scheldekaaien worden de wortelkluiten met kabels verankerd in de containers.

Zitbanken

“Als stad willen het signaal geven dat er verder wordt gewerkt aan de verfraaiing van Antwerpen. Maar pas als de coronamaatregelen opgeheven worden, zullen de containers uitgebreid worden met zitbanken rondom. Tegen dan zullen de bomen in volle groei zijn en wordt deze plek nog aangenamer om te genieten van het uitzicht aan de Schelde”, besluit schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder.