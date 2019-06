Vernieuwde Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid openen met groot feest ADA

28 juni 2019

18u47 8 Antwerpen De eerste fase van de werken aan de kaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat, zitten erop. De vernieuwde kaaien worden officieel ingehuldigd op zondag 7 juli met een groot feest. “We willen de Schelde teruggeven aan de Antwerpenaar”, klinkt het.

In augustus 2014 startten de werken voor de stabilisatie van de historische kaaimuur op de Scheldekaaien, ter hoogte van Sint-Andries en Zuid: een gebied van 1 kilometer tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat. Het was meteen de allereerste zone langs de Scheldekaaien waar deze grootscheepse stabilisatiewerken van start gingen. Na de stabilisatiewerken volgden in augustus 2017 de werken voor de heraanleg van de publieke ruimte. De waterkering werd verhoogd en geïntegreerd in het nieuwe openbaar domein, dat nu volledig afgewerkt is.

“Als Antwerpenaar hebben we te lang met onze rug naar het water geleefd. De heraanleg van onze kaaien brengt daar verandering in. Onze Scheldekaaien worden een nieuwe publieke ruimte waar Sinjoren en bezoekers de Schelde terug van dichtbij kunnen beleven. Na vijf jaar werfzone geven we de kaaien terug aan de Antwerpenaar en heeft onze stad er bovendien een nieuw landmark bij”, zegt Annick De Ridder, schepen voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Op zondag 7 juli is iedereen vanaf 14 uur welkom op het openingsfeest Scheldekaaien.

In een tweede fase zal ook het andere deel van Sint-Andries en Zuid, het gebied tussen de Goedehoopstraat tot het Zuiderterras, heraangelegd worden. Het park en de open ruimte langs het water worden dan verder doorgetrokken en voorzien van sportvelden, een tweede speeltuin en een tweede hondenloopzone. Vanaf 2020 starten de stabilisatiewerken, daarna kan de heraanleg van het openbaar domein starten.