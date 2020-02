Vernieuwde Scheldekaaien en Rozemaaipark genomineerd voor de Prijs Publieke Ruimte 2020 BJS

10 februari 2020

18u21 0 Antwerpen Twee Antwerpse projecten zijn genomineerd voor de prestigieuze Prijs Publieke Ruimte 2020. Het gaat om de vernieuwde Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid en het Rozemaaipark in Ekeren. Bovendien maken beide projecten ook nog eens kans op de Publieksprijs.

“Het is een mooie prestatie dat we met twee projecten bij de laatste vijf inzendingen zijn voor deze gerenommeerde prijs”, reageert schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld). “Met het Rozemaaipark realiseren we niet minder dan zestien hectare natuur. Het park is er gekomen dankzij een sterk doordacht Masterplan waardoor we een kwalitatieve manier van wonen en samenleven voor deze wijk mogelijk maken. Ik kijk dan ook uit naar fase 2 van het Masterplan, die we deze legislatuur zullen uitvoeren.

Ook Annick De Ridder (N-VA), schepen voor Stadsontwikkeling, is tevreden met de Antwerpse nominaties. “De Schelde is onze levensader en het project van de Scheldekaaien is daar een prachtige ode aan.”

Met deze prijs moedigt Infopunt Publieke Ruimte opdrachtgevers aan om werk te maken van kwalitatieve en duurzame publieke ruimten en aangename leefomgevingen. De uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte 2020 en de Publieksprijs Publieke Ruimte 2020 vindt plaats op 17 maart tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte in het ICC, Gent.

Tot en met 16 maart om 12 uur, kan iedereen stemmen op deze projecten via www.congrespubliekeruimte.info/publieksprijs/.