Vernieuwde parking onder Rooseveltplaats heeft innovatieve luchtzuivering: “Lucht in de parking is gezonder dan de buitenlucht” BJS

10 december 2019

16u40 0 Antwerpen In het centrum van Antwerpen is dinsdag de vernieuwde Parking Roosevelt geopend. Opvallend daarbij: de ondergrondse parking is uitgerust met een luchtzuiverende installatie die tot 70 procent van de vervuilde stofdeeltjes neutraliseert. “Deze ‘longen’ maken de lucht in de parking zelfs schoner en gezonder dan de buitenlucht”, beweert de parkinguitbater.

“Een long in de stad”, zo noemt uitbater Interparking de zes luchtzuiverende installaties die in de parkeergarage onder de Antwerpse Rooseveltplaats zijn ondergebracht. Het systeem, dat via een proces van ‘positieve ionisatie’ werkt, kan 50 tot 70 procent van de gewone stofdeeltjes, 40 procent van de fijne deeltjes en 20 procent van de hele fijne deeltjes uit de lucht halen.

“Concreet zuigen ventilatoren de vervuilde lucht aan en krijgen de stofdeeltjes in de lucht een positieve elektrische lading mee”, legt Antoine Geerinckx van Airscan.org, de firma die de luchtkwaliteit meet. “Die verbinden zich tot grotere deeltjes en worden aangetrokken door een verzamelplaat, negatief geladen, die ze vasthoudt. De gezuiverde lucht, zonder de vervuilende deeltjes, wordt dan uit het systeem gestoten. Na omvorming tot grof stof kunnen de deeltjes ook niet meer in de lucht circuleren en kan je ze bijgevolg niet meer inademen.”

“Zuiverder dan de buitenlucht”

Volgens Airscan.org maakt het systeem in Parking Roosevelt het mogelijk om een deeltjesconcentratie te bereiken die lager ligt dan het gemiddelde percentage dat buiten wordt gemeten. “Anders gezegd, de lucht die je inademt in de ondergrondse parking is zuiverder dan de buitenlucht”, aldus Geerickx.

Uitbater Interparking wil de luchtzuiverende installatie ook uitrollen in andere parkings in België én elders in Europa. CEO Roland Cracco: “Op korte termijn willen we ook een ondergrondse parkeergarage in Brugge uitrusten met een ‘long in de stad’, net als een parking in Gent en twee parkeergarages in Brussel – aan de Grote Markt en het Noordstation. Ook in de acht andere Europese landen waar we actief zijn, willen we ons systeem van luchtzuivering structureel uitrollen. Een hele investering, want per capaciteit van 100 voertuigen wordt één long (een gemiddelde investering van 50.000 euro) ingezet.”

De innovatieve luchtzuivering voor ondergrondse parkeergarages is een primeur in Vlaanderen. Onderzoekers van de UAntwerpen experimenteren momenteel met gelijkaardige technologie. Die zal in parking Steendok op de Gedempte Zuiderdokken, die in het najaar van volgend jaar wordt opgeleverd, gebruikt worden.