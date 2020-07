Vernieuwde helft Rozentuin Rivierenhof opnieuw open: “We hebben alles duurzaam ingericht, en verrassend fleurig aangeplant” Caroline Van de Pol

03 juli 2020

17u30 0 Antwerpen Vorig jaar ging de Rozentuin in het Rivierenhof voor de helft op slot. De geliefde verpoosplaats van vele parkbezoekers was ‘bodem-moe’ en de prachtige collectie rozenstruiken kwijnde weg. Provincie Antwerpen zette geëngageerd in op een milieuvriendelijke renovatie van de westelijke helft. Net op tijd voor de zomer is het vernieuwde deel klaar en opnieuw open voor bezoekers.

De voorbije maanden werd duidelijk hoe belangrijk de provinciale parken zijn voor de bevolking. “Een simpele wandeling in het groen was tijdens de lockdown voor velen de enige bron van ontspanning. Bezoekers proberen dan ook al een tijdje over de afsluiting te kijken naar de vorderingen,” steekt Peter Verdyck, directeur van de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen, van wal. Hij is tevreden dat de Rozentuin in het Rivierenhof opnieuw helemaal open is.

“Zonder chemicaliën, maar door middel van innovatieve technieken is de bodem van het vernieuwde deel opnieuw gezond”, vertelt Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor provinciale groendomeinen. “De westelijke helft van de collectietuin werd ook duurzaam heringericht en verrassend fleurig opnieuw aangeplant. Een ondergrondse druppelslang van anderhalve kilometer voorziet de planten van regenwater.”

(Lees verder onder de foto)

Milieuvriendelijke technieken

Door jarenlang op dezelfde plaats rozen te telen, was het bodemleven van de Rozentuin uit evenwicht geraakt. Bij ‘bodemmoeheid’ zijn de schadelijke bodemorganismen (aaltjes) te talrijk geworden voor de huidige teelt, waardoor de rozenstruiken zienderogen wegkwijnen. Directeur Peter Verdyck licht toe: “Vroeger werd zo’n aangetaste bodem gesaneerd door de grond te ontsmetten met chemicaliën. Het provinciaal groendomein maakt nu gebruik van milieuvriendelijke technieken om de rozencollectie op deze plek te houden. Daarbij worden goedaardige schimmels en bacteriën in de bodem gestimuleerd totdat opnieuw een natuurlijk evenwicht is bereikt.”

Voortaan vloeien er organische art nouveau-lijnen in de historische, strakke perkvormen. Het concept verwijst naar het Jugendstil-tijdperk waarin de provincie Antwerpen het landgoed aankocht Jan De Haes

Nieuwe indeling

Het gerenoveerde Rozentuingedeelte is, met respect, voor het verleden anders ingevuld. “Voortaan vloeien er organische art nouveau-lijnen in de historische, strakke perkvormen. Het concept verwijst naar het Jugendstil-tijdperk waarin de provincie Antwerpen het landgoed aankocht en ontwikkelde tot het eerste provinciaal domein van het land”, vertelt Jan De Haes.

(Lees verder onder de foto)

Er werd ook ingezet op een grotere diversiteit aan flora. Heesters en vaste planten, bloembollen en wintergroene massieven ondersteunen voortaan de rozencollectie. Hierdoor zal de Rozentuin de bezoekers het hele jaar rond kunnen bekoren. “Door het aanplanten van botanische collecties geeft het Rivierenhof een mooi beeld van de plantendiversiteit en zorgt ze ook voor het behoud van levend erfgoed. Voor vele parkbezoekers is het een eerste kennismaking met de uitgebreide plantenwereld”, zegt Peter Verdyck.

Volledige vernieuwing

De biologische bestrijding van de aaltjes en volledige heraanleg van de rozentuin, gespreid over twee jaar kost in totaal 60.000 euro. Komende herfst gaat de andere helft van de Rozentuin op de schop. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de gehele rozentuin eind volgend jaar volledig vernieuwd, in meer glorie dan ooit, te bewonderen zijn.