Vernieuwde Antwerpse Scheldekaaien zijn dit jaar mooiste publieke ruimte

09 juni 2020

De herinrichting van de Scheldekaaien in Antwerpen is dinsdag bekroond met de Prijs Publieke Ruimte. "De stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg hebben de noodzakelijke werken van het Sigmaplan - om de stad te beschermen tegen overstromingen - aangegrepen om de stad opnieuw bij de Schelde te brengen", aldus de jury.

Het Infopunt Publieke Ruimte vertegenwoordigt gemeentebesturen, overheidsinstellingen, ondernemingen en organisaties die actief zijn op gebied van openbare ruimte. Elk jaar reikt het de Prijs Publieke Ruimte uit als erkenning “voor goed opdrachtgeverschap en voor een kwaliteitsvol ontwerp en vakkundige uitvoering” aan de beste openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel.

Dit jaar ging de prijs - die wegens de coronapandemie tijdens een onlinecongres werd uitgereikt - naar de herinrichting van de Scheldekaaien in de Antwerpse wijken Sint-Andries en Zuid. “Vroeger waren de kaaien een parking waar mensen van buiten Antwerpen hun auto achterlieten om de stad in te trekken. Vandaag komen stadsbewoners naar hier om uit te waaien, de voeten in het water te steken, afscheid te nemen van een dierbare of van de zonsondergang te genieten”, zegt de jury. “De Scheldekaaien zijn een bestemming op zich geworden waar voetgangers een openruimtegevoel krijgen dat zelden zo dicht bij een stadscentrum te vinden is. Tijdens de coronalockdown is overduidelijk gebleken dat steden nood hebben aan zulke plekken.”