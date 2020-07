Vernieuwd projectenfonds Duurzame Stad zet in op Antwerpse klimaatambities: “Budget verdubbeld naar 200.000 euro”



CVDP

10 juli 2020

16u10 1 Antwerpen Vanaf 1 januari 2021 zal de stad Antwerpen via thematische oproepen meer inzetten op strategische projecten om haar klimaatambities te helpen realiseren. Het college legt daarvoor een nieuw reglement voor het projectenfonds Duurzame Stad ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

De stad Antwerpen trekt sinds 2013 jaarlijks 100.000 euro uit voor de subsidiering van innovatieve projecten via het projectenfonds Duurzame Stad. Met het fonds wil Antwerpen bewoners, bedrijven en organisaties ondersteunen die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de stad.

Nieuw reglement

Vandaag besliste het college een nieuw reglement voor het projectenfonds Duurzame Stad ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. De stad wil het vernieuwde fonds meer doelgericht inzetten om de klimaatambities van de stad te realiseren. Ze wil hiervoor nieuwe, duurzame samenwerkingen aangaan om zo een grotere impact te genereren.

Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws: “We hebben de voorbije jaren via het projectenfonds tal van innovatieve spelers gezien die out-of-the-box denken en zich engageren rond duurzaamheid, milieu en klimaat. Deze projecten stonden echter vaak op zichzelf. We schakelen nu een versnelling hoger door toekomstige indieners actief te betrekken bij het klimaatbeleid van de stad.”

Het nieuwe projectenfonds zal bestaan uit verschillende thematische oproepen. Naast een open oproep duurzame stad zal het fonds ook ondersteuning bieden aan projecten die een antwoord bieden op specifieke stedelijke uitdagingen rond bijvoorbeeld duurzame energietransitie of klimaatadaptatie.

Nieuwe spelers

“Het speelveld rond klimaat is de voorbije jaren sterk geëvolueerd”, aldus schepen voor leefmilieu Tom Meeuws. “Er zijn tal van nieuwe spelers bijgekomen die onze klimaatambities delen en ze mee willen realiseren. Het nieuwe projectenfonds wil aan hun vraag tegemoet komen, we kunnen deze kans niet laten liggen. De ambities van de stad liggen hoog, we kunnen deze niet alleen realiseren.”

De stad verdubbelt het budget voor het projectenfonds naar 200.000 euro. Het maximale bedrag van de toelage wordt opgetrokken tot 50.000 euro per project. Met het nieuwe reglement zullen ook investeringsprojecten ondersteuning kunnen krijgen.

Overgangsperiode

Op 1 oktober 2020 zal het laatste indieningsmoment binnen het bestaande reglement plaatsvinden. Het nieuwe reglement zal – mits goedkeuring door de gemeenteraad - in werking treden vanaf 1 januari 2021 en vervangt vanaf dan het bestaande reglement. Voor de lopende dossiers die werden ingediend tot en met de indieningsronde van 1 oktober 2020 blijft tijdens een overgangsperiode het vorige reglement gelden tot en met 1 oktober 2022.