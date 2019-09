Vermoorde studente Julie Van Espen zondag herdacht in Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Jan Aelberts

30 september 2019

19u34 0 Antwerpen Julie Van Espen, de 23-jarige student die begin mei vermoord werd in Antwerpen, wordt aanstaande zondag herdacht. Het is dan vijf maanden geleden dat de jonge vrouw om het leven kwam.

De dienst zal doorgaan in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. De dienst wordt geleid door bisschop Johan Bonny die eerder ook de begrafenis van Julie voorging in Schilde, waar de jonge vrouw opgroeide. Deze week houden de vrienden en familie van Julie ook een aantal herdenkingen in intieme kring. De dienst in de kathedraal is open voor iedereen die deel wil nemen aan de herdenking.

Julie Van Espen verdween op 4 mei toen ze met de fiets onderweg was van haar woonplaats Schilde naar Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken. Twee dagen later werd haar lichaam tijdens een zoekactie gevonden in het Albertkanaal. Diezelfde dag werd Steve Bakelmans geïdentificeerd als verdachte en opgepakt. De man, die al eens voor verkrachting was veroordeeld en op vrije voeten was in afwachting van een tweede verkrachtingszaak waarin hij moest voorkomen, zou de studente willen verkrachten hebben onder de Gabriël Theunisbrug en haar hebben gedood toen ze zich daar hevig tegen verzette. Julie werd 23 jaar.