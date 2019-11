Vermoedelijke uithalers gearresteerd na vondst cocaïne in Waaslandhaven BJS

28 november 2019

11u29 0 Antwerpen De scheepvaartpolitie heeft woensdagnacht twee mannen van 18 en 49 jaar gearresteerd op de terreinen van Medrepair in de Waaslandhaven. Het parket Antwerpen zal hen vandaag voorleiden bij de onderzoeksrechter.

De bewakingsfirma had rond 1 uur vannacht de politie verwittigd, omdat ze twee personen had opgemerkt die op de terreinen waren binnengedrongen en tussen de containers rondliepen. De politie kon de 49-jarige man uit Duffel en de 18-jarige man uit Berchem arresteren.

De Douane had woensdagavond 27,88 kilogram cocaïne, verdeeld over 23 pakken, ontdekt in een lege koelcontainer op de terreinen van datzelfde Medrepair.

Het gerechtelijk onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen wordt verdergezet.