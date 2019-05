Vermiste Rudi Moenssens (63) heeft dringend medische hulp nodig Sander Bral

22 mei 2019

18u07 0 Antwerpen Politie en parket zijn op zoek naar de 63-jarige Rudi Moenssens. Hij werd voor het laatst gezien in de Sleutelstraat in het stadscentrum van Antwerpen op woensdag 22 mei rond 12u30. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij heeft dringend medische hulp nodig.

Rudi is tussen 1m70 en 1m75 lang, hij is struis gebouwd. Hij heeft kort grijs haar en draagt een snor. Meestal heeft hij een bril op. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe joggingsbroek, een rode polo, een donkere trui en sandalen. Tijdens het wandelen houdt hij voortdurend zijn broek vast met beide handen.

Rudi kan verward en gedesoriënteerd overkomen. Hij heeft dringend medische zorgen nodig.

Wie meer weet over deze verdwijning kan anoniem contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via dit online tipformulier.